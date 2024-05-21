Отправлено: - 15:03

Если я переведу ребенка в казахский класс, то у него будет истерика и я даже не смогу его в школу завести! Я

Цитата:Ну, нагнетать мы умеем.У меня жена крещеная, с крестами ходит, говорим только на русском.Наш сын после года обучения, солист или как его там, уже поет.Считает до десяти уже, ассаламалейкум и сауболыныз знает когда говорить.Да, не хотел сперва в сад, мучились, но сейчас нормально.Готовим в казахскую школу