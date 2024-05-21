Отправлено: - 16:05

Казахстанцы не представляют себе жизни без активных физических упражнений, национальных состязаний и, конечно, олимпийских видов спорта. Но то, какие спортивные новости Казахстан любит читать и как на самом деле люди поддерживают себя в форме, оказывается, две большие разницы. Давайте сравним.