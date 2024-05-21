НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Какой спорт любят казахстанцы, а каким занимаются: разница есть!
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49226
Какой спорт любят казахстанцы, а каким занимаются: разница есть!
Отправлено: 21.05.24 - 16:05
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанцы не представляют себе жизни без активных физических упражнений, национальных состязаний и, конечно, олимпийских видов спорта. Но то, какие спортивные новости Казахстан любит читать и как на самом деле люди поддерживают себя в форме, оказывается, две большие разницы. Давайте сравним.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38272
Re: Какой спорт любят казахстанцы, а каким занимаются: разница...
Отправлено: 21.05.24 - 16:05
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне кажется больше любят пивной спорт..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 36, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 36
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS