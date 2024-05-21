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≡ Мост «местного значения» костанайцы предлагают спасти методом народной стройки
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49226
Мост «местного значения» костанайцы предлагают спасти методом народной стройки
Отправлено: 21.05.24 - 13:37
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Малый мост всегда был излюбленным местом отдыха костанайцев. По нему гуляли влюбленные парочки, пожилые люди, родители с детьми. Владельцы домашних животных выгуливали питомцев, а особенно отважная молодежь соревновалась в прыжках в воду.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3384
Re: Мост «местного значения» костанайцы предлагают спасти...
Отправлено: 21.05.24 - 13:37
#1
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Старая фотография.

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38272
Re: Мост «местного значения» костанайцы предлагают спасти...
Отправлено: 21.05.24 - 13:43
#2
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Цитата:
Безусловно, без поддержки городского акимата «народной стройке» не бывать


Так надо определиться, или народная, или все таки господдержка за счет наших же налогов, которые мы все платим в обязательном порядке.
Там деньги не акимата, а наши в этой казне.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
761
Re: Мост «местного значения» костанайцы предлагают спасти...
Отправлено: 21.05.24 - 15:44
#3
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И эти люди говорят за историю, за особое отношение к родной земле... мост снести, районы-снести, улицы-переименовать, населённые пункты - переименовать, деревья-срубить, траву- до земли скосить, вокзал продать. Это кОстанай!!!
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