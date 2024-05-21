Отправлено: - 13:43

Безусловно, без поддержки городского акимата «народной стройке» не бывать

Цитата:Так надо определиться, или народная, или все таки господдержка за счет наших же налогов, которые мы все платим в обязательном порядке.Там деньги не акимата, а наши в этой казне.