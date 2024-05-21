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≡ Назван средний размер совокупной пенсии в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49226
Назван средний размер совокупной пенсии в Казахстане
Отправлено: 21.05.24 - 15:17
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С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 1 триллион 237,2 миллиарда тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 389,2 миллиарда тенге, солидарной пенсии – 848 миллиардов тенге.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38272
Re: Назван средний размер совокупной пенсии в Казахстане
Отправлено: 21.05.24 - 15:17
#1
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Наш дед 80 получает где то.
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N
* N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
517
Назван средний размер совокупной пенсии в Казахстане
Отправлено: 21.05.24 - 16:50
#2
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