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Мост «местного значения» костанайцы предлагают спасти методом народной стройки
Мост «местного значения» костанайцы предлагают спасти методом народной стройки
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