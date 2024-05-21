Отправлено: - 13:11

Горячка прошла, всякие партийцы, депутаты на фоне нашего разорения зафиксировались и мы остались с проблемами один на один

Да, два погрузчика от акимата работают, но людей, чтобы грузить, нет.

Это общество, которое всегда было в плюсе за счет близости к реке (одни пляжи там чего стоили)

У нас почти все новое. Дивану два года, машинку стиральную только в сентябре купили, газплита, духовка - всему год-два от силы, - перечисляет Олеся ТАТАРЕНКО, - плюс ремонт. У нас сохранилась только душевая, потому что там все кафелем выложено. Хотелось бы, чтобы все-таки справедливо оценили

сейчас видно, что жилье было неплохое, в него немало вкладывали. В окнах - хорошие стеклопакеты. Бойлерная, кухня, спальня, что-то вроде зала, перегородку поставили и сделали комнатку для дочки. Обшивали стены гипсокартоном, он теперь, конечно, расплылся.

Пока смотрим на утраты, обсуждаем слухи о том, что по оценке ущерба, нанесенного паводком товарно-материальным ценностям, можно рассчитывать только на 550 тысяч тенге. Больше не дадут.







Единовременную выплату мы получили, - отвечает Дмитрий на вопрос о финансовой помощи государства, - про остальное пока ничего не знаем.

Мы были бы не против покупки нового жилья, чтобы там стоимость государство компенсировало.

Домой захотели очень. В свой собственный дом.

нам бы деньги выплатили, чтобы это все восстановить, я не собираюсь хоромы строить».

Мы рассказали истории только двух семей. А всего в «Садоводе» 42 дома являлись жилыми круглогодично.

[Исправлено: abaika95, 21.05.2024 - 14:18]

Цитата:Так вы имена называйтеПартия ОСДП и председатель Жаканов вроде его фамилия котрый всем там дачи собирался восстановить за хрен пойми чей счёт))Цитата:Помощь в уборке мусора от акимата как мне кажется должна бытьВсё-таки это проблема городская,завтра этот мусор дачники поскидывют на дорогу и тютюТут акимат должен реагироватьЦитата:Да домик снять там на выходные стоило от 30 и вышеДачники хорошо варились тамВот вода ответилаКапитал должен быть у них,пусть восстанавливают за свои средстваЦитата:Че? Вас кто-то заставлял во ВРЕМЕННОЕ жилье на дачных домиках закупаться новьем туда?Почему не страховали мебель и технику? Вы во времянке жилиЕе затопилоНикто ее не обязан восстанавливать а уж темболее мебельС какого рожна? Акимат что-ли вас топил? НетПроизошло стихийное бедствиеКопите и покупайте все новоеЦитата:Я напоминаю это ДАЧНЫЙ ДОМИК мать перематьИм разрешили там жить до момента приобретения жилья НОРМАЛЬНОГОЕсли я свой гараж сейчас оборудую под жилье, диван там поставлю, обогрев, кухню проведу итд и стану там жить а он сгорит кто мне вернёт за него деньги? Да никтоЧисто мои проблемыТак тут почему иная ситуация получается ?Цитата:Я бы и 550 не давалЗа что? Просто за что с потолка людям пол ляма отвалят? Это сумма половины детской площадки у нас во двореЯ за обновление детской площадкиЦитата:Государство свои обязательства выполнило по социальному обеспечению населенияВыплата былаВсё на этом по идееСказать спасибо родному государству язык не поворачивается?Цитата:У меня фара на машине кокнуласьЯ был бы не против если мне государство новую машину купитИли компенсируетА чё нет? Свои проблемы перекладывать на других для этого же государство и нужноЦитата:Я тоже дом свой хочуНо мне средства не позволяют его взятьА из дачного домика тямы не хватит себе дом отгрохатьГосударство помогиКупи мне домЦитата:А вы своими силамиНе хоромы просто для себя делайтеА государству наверно есть кому ещё деньги датьКто в более бедственном положенииЦитата:По сути бомжи тоже круглогодично на трубах живутИм государство возмещает сгоревшие тряпки, помятые коробки выпитые сивухи? Нет?А почему? Ситуация то аналогичнаяПора взять интервью у бомжей )