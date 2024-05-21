Отправлено: - 13:37

Skeptic:

Вы никак не можете или не хотите понять одну простую вещь. Неспокойный сосед - Украина.

Skeptic:

ВСУ свежим оружием, техникой... Завезёт туда новых боевиков, обучит их и через какое-то время военные действия возобновятся с новой силой. Только крови прольётся ещё больше

Skeptic:

Россия потому и начала СВО, чтобы ВСУ не успели начать первыми, как Германия в 1941 году.

Skeptic:

Промедлили бы неделю и ВСУ сравняли бы Донбасс с землёй. Города и деревни были бы в руинах вместе с жителями.

Skeptic:

Они точно били бы по мирным жителям артиллерией и бомбили бы их ковровыми бомбардировками.

Skeptic:

Это же нелюди, как все нацисты. Неужели не понятно?

Skeptic:

И только скорейшее завершение СВО принесёт людям мир

Цитата:Неспокойным соседом она стала когда решила пересмотреть соглашение на газИ Ющенко к власти привелаУ российского олигархата во власти точнее ОПГ обида затаилась за барышы своиС того момента российские бандюки очень захотели поквитатьсяТы лично и российское население выступили в качестве пушечного мяса в деле отъёма активов у конкурирующей фирмы ОАО "Украина"Цитата:Так не надо было и начинатьЕсли у России разведка дыряваяАрмия дыряваяИ генштаб дырявый который не смог спрогнозировать все сценарии ситуацииТо конец будет естественно одинРоссия профукает всё.Цитата:Если ты в РоссииИли пересечешь границу с Россией тебя посадят по статье о дискредитации армииВсмысле Россия первая начала?А нападение двух украинских БМП камикадзе 22 февраля 2022 года на блокпосты в Донбассе из за чего якобы и началось война это что?))Ты сейчас официальную информацию властей России похерил получается?))Цитата:Если бы у бабушки были половые органы дедушки то она была бы президентом России8 лет Украина вела переговоры и вялотекущий конфликта с сепарами и армией России на ДонбассеА тут в 2022 Украина бы всех победила?))Цитата:Ну учитывая если бы армия России пряталась в жилых микрорайонах как делала все 8 лет то конечно мирные бы гиблиКак на прошлой неделе ролик с ДонбассаКолонна машина на переездеВылетает российский град прямо с трассы бьёт по врагу и уезжаетОтветка прилетит куда? Правильно по мирным машинам потомучто они там стоятОпять будет крики и визг что украинцы убивают мирныхА водитель града о мирных думал? Нет ?Цитата:Сейчас не понятно о ком именно речьО нацистах и нелюдях с которыми Путин в Стамбуле хотел мир подписать? Цитата:СогласенВот тут согласенКогда сво закончат россияне и уйдут в свою норку поджав хвост то мир наступит на украинской земле