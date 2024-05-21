Пострадавшие от паводка на дачах «Садовод» в Костанае надеются на новое жилье
Отправлено: 21.05.24 - 12:50
17 мая заместитель акима Костаная на брифинге рассказывал, как город ликвидирует последствия стихийного бедствия, какие выплаты сделаны, сколько жилья людям нужно и сколько строится. Сообщил, что на дачах уже почти наведен порядок. А в «НГ» накануне звонили с жалобой именно по этому поводу. Мы решили сопоставить слова и реальность. Читать новость
Горячка прошла, всякие партийцы, депутаты на фоне нашего разорения зафиксировались и мы остались с проблемами один на один
Так вы имена называйте Партия ОСДП и председатель Жаканов вроде его фамилия котрый всем там дачи собирался восстановить за хрен пойми чей счёт))
Цитата:
Да, два погрузчика от акимата работают, но людей, чтобы грузить, нет.
Помощь в уборке мусора от акимата как мне кажется должна быть Всё-таки это проблема городская,завтра этот мусор дачники поскидывют на дорогу и тютю Тут акимат должен реагировать
Цитата:
Это общество, которое всегда было в плюсе за счет близости к реке (одни пляжи там чего стоили)
Да домик снять там на выходные стоило от 30 и выше Дачники хорошо варились там Вот вода ответила Капитал должен быть у них,пусть восстанавливают за свои средства
Цитата:
У нас почти все новое. Дивану два года, машинку стиральную только в сентябре купили, газплита, духовка - всему год-два от силы, - перечисляет Олеся ТАТАРЕНКО, - плюс ремонт. У нас сохранилась только душевая, потому что там все кафелем выложено. Хотелось бы, чтобы все-таки справедливо оценили
Че? Вас кто-то заставлял во ВРЕМЕННОЕ жилье на дачных домиках закупаться новьем туда? Почему не страховали мебель и технику? Вы во времянке жили Ее затопило Никто ее не обязан восстанавливать а уж темболее мебель С какого рожна? Акимат что-ли вас топил? Нет Произошло стихийное бедствие Копите и покупайте все новое
Цитата:
сейчас видно, что жилье было неплохое, в него немало вкладывали. В окнах - хорошие стеклопакеты. Бойлерная, кухня, спальня, что-то вроде зала, перегородку поставили и сделали комнатку для дочки. Обшивали стены гипсокартоном, он теперь, конечно, расплылся.
Я напоминаю это ДАЧНЫЙ ДОМИК мать перемать Им разрешили там жить до момента приобретения жилья НОРМАЛЬНОГО Если я свой гараж сейчас оборудую под жилье, диван там поставлю, обогрев, кухню проведу итд и стану там жить а он сгорит кто мне вернёт за него деньги? Да никто Чисто мои проблемы Так тут почему иная ситуация получается ?
Цитата:
Пока смотрим на утраты, обсуждаем слухи о том, что по оценке ущерба, нанесенного паводком товарно-материальным ценностям, можно рассчитывать только на 550 тысяч тенге. Больше не дадут.
Я бы и 550 не давал За что? Просто за что с потолка людям пол ляма отвалят? Это сумма половины детской площадки у нас во дворе Я за обновление детской площадки
Цитата:
Единовременную выплату мы получили, - отвечает Дмитрий на вопрос о финансовой помощи государства, - про остальное пока ничего не знаем.
Государство свои обязательства выполнило по социальному обеспечению населения Выплата была Всё на этом по идее Сказать спасибо родному государству язык не поворачивается?
Цитата:
Мы были бы не против покупки нового жилья, чтобы там стоимость государство компенсировало.
У меня фара на машине кокнулась Я был бы не против если мне государство новую машину купит Или компенсирует А чё нет? Свои проблемы перекладывать на других для этого же государство и нужно
Цитата:
Домой захотели очень. В свой собственный дом.
Я тоже дом свой хочу Но мне средства не позволяют его взять А из дачного домика тямы не хватит себе дом отгрохать Государство помоги Купи мне дом
Цитата:
нам бы деньги выплатили, чтобы это все восстановить, я не собираюсь хоромы строить».
А вы своими силами Не хоромы просто для себя делайте А государству наверно есть кому ещё деньги дать Кто в более бедственном положении
Цитата:
Мы рассказали истории только двух семей. А всего в «Садоводе» 42 дома являлись жилыми круглогодично.
По сути бомжи тоже круглогодично на трубах живут Им государство возмещает сгоревшие тряпки, помятые коробки выпитые сивухи? Нет? А почему? Ситуация то аналогичная Пора взять интервью у бомжей )
111: Просто надо как в Кульсарах сейчас, требовать за квадрат 400 тысяч, пригласят.
А потом они же там в кульсарах орут почему в Казахстане всё дорого и зарплаты маленькие А мы всей страной расплачиваемся за их жилье потомучто Сверху то деньги умеют считать Они каждую выплату не у себя из кармана а из бюджета городов сейчас начнут вытаскивать А если из бюджета убыло это значит меньше будет сделано И так год за годом наслаивается Дорога плохая Детская площадка разбитая Мусор не убирают Зато в кульсарах 400 тыс за квадрат нытикам выплатили Молодцы Давайте каждый город начнет выходить орать Че будет тогда в итоге? И зачем тогда в этой ситуации государство? Будем город на город воевать кто победил, забирает себе бюджет соперника)
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