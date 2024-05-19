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Костанайская область рискует остаться без регулярных пассажирских перевозок в Россию
Костанайская область рискует остаться без регулярных пассажирских перевозок в Россию
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49222
Костанайская область рискует остаться без регулярных пассажирских перевозок в Россию
Отправлено: 19.05.24 - 13:26
Автобусные парки сокращают количество рейсов из-за действий нелегальных перевозчиков, передает корреспондент<u>BaigeNews.kz</u> . <b>Билеты официальные, а перевозки - нет</b>. Руководитель автовокзала Костаная \"Саяхат\" Ольга Терехова не может скрыть своего возмущения.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 167
Re: Костанайская область рискует остаться без регулярных...
Отправлено: 19.05.24 - 13:26
Короче, никто в Правительстве не заинтересован в решении проблемы, ведь пассажир не жалуется на нелегалов. Тут жалуются бизнесмены, то есть те, кто не хочет опустить цену на проезд в соседнюю страну! Ведь нелегал не автобус, он как такси возит пассажира почти до дому в другой стране, что не может делать автобус, и это услуга входит в стоимость билета, который выписывают электронно в другой стране. Нужен обязательно законом решить эту проблему по всему Казахстану. Нужно обращаться к нашим доблестным депутатам от костанайской области в Парламенте РК, где находиться ядро Слышащего гос-ва!
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 584
Re: Костанайская область рискует остаться без регулярных...
Отправлено: 19.05.24 - 15:10
несколько раз ездил на маршрутках или их заменителях типа индрайвер и несколько раз на автобусах. По вопросам безопасности автобусы всегда выигрывали. Там и два водителя и двигаются строго по правилам, что не скажешь про альтернативный вид-маршрутки. Скоростной режим не выдерживают как в населенных пунктах, так и на трассе когда стрелка спидометра доходит до 140, я считаю это уже перебор. На ходу водители отвлекаются на телефонные разговоры. Бывает, что заезжают на свои излюбленные точки, где напиваются бодрящих напитков типа кофе, чтобы не уснуть в пути т.к. по всей видимости вышли на линию не отдохнувшие. Поэтому я предпочитаю ездить автобусом, пусть немного дольше, но гарантированно и спокойно.
Re: Костанайская область рискует остаться без регулярных...
Отправлено: 19.05.24 - 15:13
Какой-то детский лепет...
"не можем", "людей не хватает", "мы понимаем", "надо выработать"...
Желания нет, вот вся проблема.
"не можем", "людей не хватает", "мы понимаем", "надо выработать"...
Желания нет, вот вся проблема.
Re: Костанайская область рискует остаться без регулярных...
Отправлено: 19.05.24 - 15:30
Сначала по.ерили автовокзал, всю налаженную систему перевозок, а потом удивляются появившимся конкурентам. Свято место - пусто не бывает...
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 38264
Re: Костанайская область рискует остаться без регулярных...
Отправлено: 19.05.24 - 15:37
Не понял, автовокзал же продали, и там ярмарка?
Или где он?
Или где он?
Re: Костанайская область рискует остаться без регулярных...
Отправлено: 19.05.24 - 15:46
Цитата:
Там вроде сбоку касса осталась. Бывшая хозяйка кассу собиралась замутить у ЖД вокзала. Житикаринский (если память не изменяет) перевозчик кассу на самом ЖД воткнул.
111:
Не понял, автовокзал же продали, и там ярмарка? Или где он?
Не понял, автовокзал же продали, и там ярмарка? Или где он?
Там вроде сбоку касса осталась. Бывшая хозяйка кассу собиралась замутить у ЖД вокзала. Житикаринский (если память не изменяет) перевозчик кассу на самом ЖД воткнул.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 38264
Костанайская область рискует остаться без регулярных пассажирских перевозок в Россию
Отправлено: 19.05.24 - 15:52
Они с самого начала уничтожили автовокзал, а государство продав его, кинуло всех.
Так что каждый сам за себя сегодня.
Так что каждый сам за себя сегодня.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 15.03.23
- Сообщений:
- 17
Re: Костанайская область рискует остаться без регулярных...
Отправлено: 20.05.24 - 14:17
Кстати, где антимонопольщики? Стоимость "маршрутки" в Челябинск — 12000 тенге с человека. Расстояние - 350 км. Берут 9 человек. Себестоимость поездки такого авто — 7000 тенге в одну сторону без амортизации. Не кажется ли вам, что где-то тут сверхприбыли? И кто-то ох.... и как-то странно выстраивает ценовую политику? Государство где?
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 760
Re: Костанайская область рискует остаться без регулярных...
Отправлено: 20.05.24 - 17:22
Упустили (так цензурнее будет) вокзал, обнесли антитеррор-забором, отодвинули остановки, сделали космические ценники и тут встал вопрос "А чойта люди "мимо кассы" ездят?"
Что за стоумовые товарищи принимают такие решения?
Оставить областной центр без (нормального) вокзала - это верх идиотизма в плане пассажирских перевозок.
Что за стоумовые товарищи принимают такие решения?
Оставить областной центр без (нормального) вокзала - это верх идиотизма в плане пассажирских перевозок.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.10
- Сообщений:
- 181
Re: Костанайская область рискует остаться без регулярных...
Отправлено: 21.05.24 - 11:06
Так еще и на трассе эти праворукие и переделанные минивэны (Toyota Alphard и иже с ними) в ночное время слепят встречку наставив лампочек (либо леды либо ксенон) не по стандарту во все дырки какие можно (ближний, противотуманки, дальний). Как то спросил про это у Жол полициясы на трассе. Они просто развели руками и сказали они же техосмотр прошли значит нормально. Я не против маршрутных такси, но надо чтоб они соблюдали скоростной режим, режим отдыха, машину в исправном состоянии по всем правилам, и не висели постоянно в телефоне на трассе при скорости в 140-160 км/ч
Re: Костанайская область рискует остаться без регулярных...
Отправлено: 21.05.24 - 11:20
Отсутствие у областного центра автовокзала негативно сказывается на имидже города. У 250-и тысячного города нет автовокзала, это прям нонсенс. А базар на его месте - такая безвкусица (кто-нить туда ходит, интересно), возвращение в 90-е...
Костанайская область рискует остаться без регулярных пассажирских перевозок в Россию
Отправлено: 21.05.24 - 11:32
Цитата:
Чтобы в областном центре появился автовокзал, пассажирские перевозки должно взять на себя государство. И содержать всё это хозяйство (здание, автобусы и персонал) за счёт бюджета. Ибо иначе цены будут выше, чем у частников.
Потому государство и избавилось от этой "заботы".
И что уж переживать за автовокзалы (по сути - проблема местного масштаба), если государство продаёт даже стратегические объекты незнамо кому - аэропорты и морские порты.
Скоро иностранцы будут решать, кому и куда в Казахстане можно летать. И за какие деньги.
Из казахстанского в стране останется только чиновничество, подобие армии и полиция, чтобы защищать чиновничество от народа.
[Исправлено: Skeptic, 21.05.2024 - 12:34]
mks2703:
Чтобы в областном центре появился автовокзал, пассажирские перевозки должно взять на себя государство. И содержать всё это хозяйство (здание, автобусы и персонал) за счёт бюджета. Ибо иначе цены будут выше, чем у частников.
Потому государство и избавилось от этой "заботы".
И что уж переживать за автовокзалы (по сути - проблема местного масштаба), если государство продаёт даже стратегические объекты незнамо кому - аэропорты и морские порты.
Скоро иностранцы будут решать, кому и куда в Казахстане можно летать. И за какие деньги.
Из казахстанского в стране останется только чиновничество, подобие армии и полиция, чтобы защищать чиновничество от народа.
[Исправлено: Skeptic, 21.05.2024 - 12:34]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 9853
Костанайская область рискует остаться без регулярных пассажирских перевозок в Россию
Отправлено: 21.05.24 - 11:49
Цитата:
Это не нонсенс,а наше местное ноу-хау экономическое чудо,автовокзала нет,но перевозки стабильно работают,да так что официальные перевозчики не выдерживают конкуренции.
Цитата:
Заранее убыточная и обречённая на провал идея,там где очень дешёво да и ещё и ничьё ,ничего работать не будет,автобусы будут ломаться,водителей желающих пахать за копейки не будет,да и зачем изобреть велосипед когда и так всё прекрасно работает.
mks2703:
Отсутствие у областного центра автовокзала негативно сказывается на имидже города. У 250-и тысячного города нет автовокзала, это прям нонсенс
Отсутствие у областного центра автовокзала негативно сказывается на имидже города. У 250-и тысячного города нет автовокзала, это прям нонсенс
Это не нонсенс,а наше местное ноу-хау экономическое чудо,автовокзала нет,но перевозки стабильно работают,да так что официальные перевозчики не выдерживают конкуренции.
Цитата:
Skeptic:
Чтобы в областном центре появился автовокзал, пассажирские перевозки должно взять на себя государство. И содержать всё это хозяйство (здание, автобусы и персонал) за счёт бюджета. Ибо иначе цены будут выше, чем у частников.
Чтобы в областном центре появился автовокзал, пассажирские перевозки должно взять на себя государство. И содержать всё это хозяйство (здание, автобусы и персонал) за счёт бюджета. Ибо иначе цены будут выше, чем у частников.
Заранее убыточная и обречённая на провал идея,там где очень дешёво да и ещё и ничьё ,ничего работать не будет,автобусы будут ломаться,водителей желающих пахать за копейки не будет,да и зачем изобреть велосипед когда и так всё прекрасно работает.
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 760
Костанайская область рискует остаться без регулярных пассажирских перевозок в Россию
Отправлено: 21.05.24 - 12:42
Самое смешное с автовокзалом - это созданный фарс. И забором обнесли, и вход перенесли, и остановки переставили- все для того, чтобы террористы-бабушки не могли дойти до вокзала. Рамку металлоискателя поставили и сразу плёнкой замотали.
Как сделали рынок - так и террористы не страшны, и на машине заехать можно, красота. Тогда получается нецелевое расходование бюджетных средств?
Как сделали рынок - так и террористы не страшны, и на машине заехать можно, красота. Тогда получается нецелевое расходование бюджетных средств?
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