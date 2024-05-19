Отправлено: - 15:46

111:

Не понял, автовокзал же продали, и там ярмарка? Или где он?

Цитата:Там вроде сбоку касса осталась. Бывшая хозяйка кассу собиралась замутить у ЖД вокзала. Житикаринский (если память не изменяет) перевозчик кассу на самом ЖД воткнул.