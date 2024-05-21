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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3936
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.05.24 - 08:53
Цитата:
КОНЕЧНО?
Послушай!
Если хочешь, чтобы твои слова воспринимали всерьёз, приводи ФАКТЫ!
Толегенов Аслан:"На меня создавали кучи фейков, где к моим фоткам приделывали ЛГБТ символики, вели «стримы» от моего имени, делали кучу гадостей, клепали ролики и даже пытались кредит оформить. Ставили на заставку мой дом, в котором я живу. Разгласили мои персональные данные и всячески угрожали."
[Исправлено: Домовенок, 21.05.2024 - 13:10]
111:
Большинство времени он проводит конечно в России
Большинство времени он проводит конечно в России
КОНЕЧНО?
Послушай!
Если хочешь, чтобы твои слова воспринимали всерьёз, приводи ФАКТЫ!
Толегенов Аслан:"На меня создавали кучи фейков, где к моим фоткам приделывали ЛГБТ символики, вели «стримы» от моего имени, делали кучу гадостей, клепали ролики и даже пытались кредит оформить. Ставили на заставку мой дом, в котором я живу. Разгласили мои персональные данные и всячески угрожали."
[Исправлено: Домовенок, 21.05.2024 - 13:10]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.05.24 - 12:28
Цитата:
Интересно, что должно с утра произойти с женщиной, чтобы она день свой начинала с оскорблений и ненависти?
Ну..
Если не умеешь вести диалог, то наверно и незачем?
таноми52:
КОНЕЧНО
КОНЕЧНО
Интересно, что должно с утра произойти с женщиной, чтобы она день свой начинала с оскорблений и ненависти?
Ну..
Если не умеешь вести диалог, то наверно и незачем?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.05.24 - 12:29
Цитата:
Ну не все, еще миллионов 30 их..
N0name:
того, кого мечтали убить, те на кладбище
того, кого мечтали убить, те на кладбище
Ну не все, еще миллионов 30 их..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 23174
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.05.24 - 12:33
Цитата:
Так а чё ты тогда до сих пор здесь?
111:
Если не умеешь вести диалог, то наверно и незачем?
Если не умеешь вести диалог, то наверно и незачем?
Так а чё ты тогда до сих пор здесь?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.05.24 - 12:38
Цитата:
Ты что, загрустил что ли?
Ты как вроде через каждые пять комментов пищешь обязательно, что развлекаться приходишь сюда, устал что ли?
maxsaf:
Так а чё ты тогда до сих пор здесь?
Так а чё ты тогда до сих пор здесь?
Ты что, загрустил что ли?
Ты как вроде через каждые пять комментов пищешь обязательно, что развлекаться приходишь сюда, устал что ли?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15871
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.05.24 - 13:25
Цитата:
Ой да ради бога)))
Хотите в одно место целуйте его)
Просто не возущайтесь потом когда он депутатом Мажилиса станет и будет толкать провластные темы)
А то ни раз такого не было
Что откуда не возьмись появляется поц которого активно раскручивают на какой либо тебе
А он потом бац и депутатом оказывается в кармане)
таноми52:
Если хочешь, чтобы твои слова воспринимали всерьёз, приводи ФАКТЫ! Толегенов Аслан:"На меня создавали кучи фейков, где к моим фоткам приделывали ЛГБТ символики, вели «стримы»
Если хочешь, чтобы твои слова воспринимали всерьёз, приводи ФАКТЫ! Толегенов Аслан:"На меня создавали кучи фейков, где к моим фоткам приделывали ЛГБТ символики, вели «стримы»
Ой да ради бога)))
Хотите в одно место целуйте его)
Просто не возущайтесь потом когда он депутатом Мажилиса станет и будет толкать провластные темы)
А то ни раз такого не было
Что откуда не возьмись появляется поц которого активно раскручивают на какой либо тебе
А он потом бац и депутатом оказывается в кармане)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15871
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.05.24 - 13:37
Цитата:
Неспокойным соседом она стала когда решила пересмотреть соглашение на газ
И Ющенко к власти привела
У российского олигархата во власти точнее ОПГ обида затаилась за барышы свои
С того момента российские бандюки очень захотели поквитаться
Ты лично и российское население выступили в качестве пушечного мяса в деле отъёма активов у конкурирующей фирмы ОАО "Украина"Цитата:
Так не надо было и начинать
Если у России разведка дырявая
Армия дырявая
И генштаб дырявый который не смог спрогнозировать все сценарии ситуации
То конец будет естественно один
Россия профукает всё.
Цитата:
Если ты в России
Или пересечешь границу с Россией тебя посадят по статье о дискредитации армии
Всмысле Россия первая начала?
А нападение двух украинских БМП камикадзе 22 февраля 2022 года на блокпосты в Донбассе из за чего якобы и началось война это что?))
Ты сейчас официальную информацию властей России похерил получается?))Цитата:
Если бы у бабушки были половые органы дедушки то она была бы президентом России
8 лет Украина вела переговоры и вялотекущий конфликта с сепарами и армией России на Донбассе
А тут в 2022 Украина бы всех победила?))
Цитата:
Ну учитывая если бы армия России пряталась в жилых микрорайонах как делала все 8 лет то конечно мирные бы гибли
Как на прошлой неделе ролик с Донбасса
Колонна машина на переезде
Вылетает российский град прямо с трассы бьёт по врагу и уезжает
Ответка прилетит куда? Правильно по мирным машинам потомучто они там стоят
Опять будет крики и визг что украинцы убивают мирных
А водитель града о мирных думал? Нет ?
Цитата:
Сейчас не понятно о ком именно речь
О нацистах и нелюдях с которыми Путин в Стамбуле хотел мир подписать? Цитата:
Согласен
Вот тут согласен
Когда сво закончат россияне и уйдут в свою норку поджав хвост то мир наступит на украинской земле
Skeptic:
Вы никак не можете или не хотите понять одну простую вещь. Неспокойный сосед - Украина.
Вы никак не можете или не хотите понять одну простую вещь. Неспокойный сосед - Украина.
Неспокойным соседом она стала когда решила пересмотреть соглашение на газ
И Ющенко к власти привела
У российского олигархата во власти точнее ОПГ обида затаилась за барышы свои
С того момента российские бандюки очень захотели поквитаться
Ты лично и российское население выступили в качестве пушечного мяса в деле отъёма активов у конкурирующей фирмы ОАО "Украина"Цитата:
Skeptic:
ВСУ свежим оружием, техникой... Завезёт туда новых боевиков, обучит их и через какое-то время военные действия возобновятся с новой силой. Только крови прольётся ещё больше
ВСУ свежим оружием, техникой... Завезёт туда новых боевиков, обучит их и через какое-то время военные действия возобновятся с новой силой. Только крови прольётся ещё больше
Так не надо было и начинать
Если у России разведка дырявая
Армия дырявая
И генштаб дырявый который не смог спрогнозировать все сценарии ситуации
То конец будет естественно один
Россия профукает всё.
Цитата:
Skeptic:
Россия потому и начала СВО, чтобы ВСУ не успели начать первыми, как Германия в 1941 году.
Россия потому и начала СВО, чтобы ВСУ не успели начать первыми, как Германия в 1941 году.
Если ты в России
Или пересечешь границу с Россией тебя посадят по статье о дискредитации армии
Всмысле Россия первая начала?
А нападение двух украинских БМП камикадзе 22 февраля 2022 года на блокпосты в Донбассе из за чего якобы и началось война это что?))
Ты сейчас официальную информацию властей России похерил получается?))Цитата:
Skeptic:
Промедлили бы неделю и ВСУ сравняли бы Донбасс с землёй. Города и деревни были бы в руинах вместе с жителями.
Промедлили бы неделю и ВСУ сравняли бы Донбасс с землёй. Города и деревни были бы в руинах вместе с жителями.
Если бы у бабушки были половые органы дедушки то она была бы президентом России
8 лет Украина вела переговоры и вялотекущий конфликта с сепарами и армией России на Донбассе
А тут в 2022 Украина бы всех победила?))
Цитата:
Skeptic:
Они точно били бы по мирным жителям артиллерией и бомбили бы их ковровыми бомбардировками.
Они точно били бы по мирным жителям артиллерией и бомбили бы их ковровыми бомбардировками.
Ну учитывая если бы армия России пряталась в жилых микрорайонах как делала все 8 лет то конечно мирные бы гибли
Как на прошлой неделе ролик с Донбасса
Колонна машина на переезде
Вылетает российский град прямо с трассы бьёт по врагу и уезжает
Ответка прилетит куда? Правильно по мирным машинам потомучто они там стоят
Опять будет крики и визг что украинцы убивают мирных
А водитель града о мирных думал? Нет ?
Цитата:
Skeptic:
Это же нелюди, как все нацисты. Неужели не понятно?
Это же нелюди, как все нацисты. Неужели не понятно?
Сейчас не понятно о ком именно речь
О нацистах и нелюдях с которыми Путин в Стамбуле хотел мир подписать? Цитата:
Skeptic:
И только скорейшее завершение СВО принесёт людям мир
И только скорейшее завершение СВО принесёт людям мир
Согласен
Вот тут согласен
Когда сво закончат россияне и уйдут в свою норку поджав хвост то мир наступит на украинской земле
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