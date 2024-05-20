Вы никак не можете или не хотите понять одну простую вещь. Неспокойный сосед - Украина. Если Россия сейчас вдруг остановится, то запад накачает ВСУ свежим оружием, техникой... Завезёт туда новых боевиков, обучит их и через какое-то время военные действия возобновятся с новой силой. Только крови прольётся ещё больше. Россия потому и начала СВО, чтобы ВСУ не успели начать первыми, как Германия в 1941 году. Промедлили бы неделю и ВСУ сравняли бы Донбасс с землёй. Города и деревни были бы в руинах вместе с жителями. Они точно били бы по мирным жителям артиллерией и бомбили бы их ковровыми бомбардировками. Это же нелюди, как все нацисты. Неужели не понятно? Они не стали бы уничтожать исключительно военные объекты, как это делает Россия. Для них все русские - враги. Потому убивали и убивают сейчас они всех подряд. И только скорейшее завершение СВО принесёт людям мир.
saba: азве можно такое смотреть, как бы плохо к кому бы он не относился. Я за правду, иногда она бывает горькой, иногда плохо от нее, но она не перестает быть правдой. Мне плохо от того, что я против России, я живу рядом с ней, у меня друзья в России, но я не могу как Скептик принять за правду, то о чём говорит Россия.
Всем доброго утра, желаю мира, здоровья, добра и удачного дня!
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Гога: -----Спасибо ! Хоть от вас новости узнаю про Россию
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Гога: ---Так вы не путайте власть и русский народ
Будем далее все вместе наблюдать. Ниже по ссылке в видео генерал полковник Леонид Григорьевич Ивашов говорит, что в настоящее время власть принадлежит господствующему классу и олигархам, а не трудящимся и интеллигенций. Наверное прав, на мой взгляд ещё следует учесть, что после октябрьской революции в 1917 году к власти пришли новые люди во главе с Лениным. Далее в 1991 году после развала СССР, во власти практически осталась номенклатура советов. В дальнейшем к ним примкнули, в основном свои олигархи. Недавно на форуме один грамотей отмечал, мол всех олигархов контролируют, якобы они и пикнуть не могут, что их контролировать, практически все приближённые к власти. В настоящее время идут вялые процессы по замещению старцев во власти, детьми, внуками и.т.д. Как отметил выше, будем вместе наблюдать, благо информационное поле общее.
чего их путать. какой народ, такая и власть. всё остальное кокетство "...ой, мы не такие. это всё они" тьфу... неужели кто-то действительно хочет чтобы после таких гнилостных отмазок с ним разговаривали как с полноценным. так-то ответственности не несут только пациенты желтых домов.
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