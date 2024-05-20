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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 431 из 431«1...429430431
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
516
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.05.24 - 23:08
#6451
Комментарий проходит проверку.
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
516
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.05.24 - 23:11
#6452
Комментарий проходит проверку.
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
516
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.05.24 - 23:16
#6453
Комментарий проходит проверку.
Профайл
N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
516
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.05.24 - 23:19
#6454
Комментарий проходит проверку.
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
516
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.05.24 - 23:25
#6455
Комментарий проходит проверку.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1353
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.05.24 - 23:51
#6456
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Цитата:
saba:
без проблем с неспокойным соседом

Вы никак не можете или не хотите понять одну простую вещь.
Неспокойный сосед - Украина.
Если Россия сейчас вдруг остановится, то запад накачает ВСУ свежим оружием, техникой... Завезёт туда новых боевиков, обучит их и через какое-то время военные действия возобновятся с новой силой. Только крови прольётся ещё больше.
Россия потому и начала СВО, чтобы ВСУ не успели начать первыми, как Германия в 1941 году.
Промедлили бы неделю и ВСУ сравняли бы Донбасс с землёй. Города и деревни были бы в руинах вместе с жителями.
Они точно били бы по мирным жителям артиллерией и бомбили бы их ковровыми бомбардировками.
Это же нелюди, как все нацисты. Неужели не понятно?
Они не стали бы уничтожать исключительно военные объекты, как это делает Россия. Для них все русские - враги.
Потому убивали и убивают сейчас они всех подряд.
И только скорейшее завершение СВО принесёт людям мир.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10324
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.05.24 - 23:55
#6457
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Цитата:
111:
Ого, украинцы сбили самолет, в котором ехал президент Ирана..

----- :lol: :lol: :lol: Ехал - это как ?
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
586
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.05.24 - 23:59
#6458
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Цитата:
saba:
Я думаю никому не нравятся похоронки в семье

не верно вы думаете. ещё как нравятся. потому что если бы не нравились то их бы и не было.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10324
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.05.24 - 00:00
#6459
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Цитата:
111:
Вроде с Раисией тоже.

---А что с Раисией не так ? Это ваша бабушка или теща ? :lol: :lol: :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10324
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.05.24 - 00:03
#6460
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Цитата:
Kairat stayer:

-----Спасибо ! Хоть от вас новости узнаю про Россию :lol: :lol: :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10324
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.05.24 - 00:07
#6461
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Цитата:
saba:
никто меня не слушает

---Почему , я вас слышу.---****ваши слова****---Если бы Китай захотел бы захватить кого----они и так захватят.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10324
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.05.24 - 00:09
#6462
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Цитата:
saba:
азве можно такое смотреть, как бы плохо к кому бы он не относился. Я за правду, иногда она бывает горькой, иногда плохо от нее, но она не перестает быть правдой. Мне плохо от того, что я против России, я живу рядом с ней, у меня друзья в России, но я не могу как Скептик принять за правду, то о чём говорит Россия.
---Так вы не путайте власть и русский народ
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10324
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.05.24 - 00:11
#6463
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Цитата:
111:
станешь мусульманкой, ответила нет, христианскую веру не продам. Всё.

----Ничего , ещё ответку получишь
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5501
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.05.24 - 06:38
#6464
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Всем доброго утра, желаю мира, здоровья, добра и удачного дня!

Цитата:
Гога:
-----Спасибо ! Хоть от вас новости узнаю про Россию


Цитата:
Гога:
---Так вы не путайте власть и русский народ


Будем далее все вместе наблюдать. Ниже по ссылке в видео генерал полковник Леонид Григорьевич Ивашов говорит, что в настоящее время власть принадлежит господствующему классу и олигархам, а не трудящимся и интеллигенций. Наверное прав, на мой взгляд ещё следует учесть, что после октябрьской революции в 1917 году к власти пришли новые люди во главе с Лениным. Далее в 1991 году после развала СССР, во власти практически осталась номенклатура советов. В дальнейшем к ним примкнули, в основном свои олигархи. Недавно на форуме один грамотей отмечал, мол всех олигархов контролируют, якобы они и пикнуть не могут, что их контролировать, практически все приближённые к власти. В настоящее время идут вялые процессы по замещению старцев во власти, детьми, внуками и.т.д. Как отметил выше, будем вместе наблюдать, благо информационное поле общее.

Подробнее здесь:
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
586
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.05.24 - 06:48
#6465
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чего их путать. какой народ, такая и власть. всё остальное кокетство "...ой, мы не такие. это всё они" тьфу... неужели кто-то действительно хочет чтобы после таких гнилостных отмазок с ним разговаривали как с полноценным. так-то ответственности не несут только пациенты желтых домов.
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