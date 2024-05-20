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saba:

азве можно такое смотреть, как бы плохо к кому бы он не относился. Я за правду, иногда она бывает горькой, иногда плохо от нее, но она не перестает быть правдой. Мне плохо от того, что я против России, я живу рядом с ней, у меня друзья в России, но я не могу как Скептик принять за правду, то о чём говорит Россия.

Цитата:---Так вы не путайте власть и русский народ