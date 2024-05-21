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≡ "Амзе угрожал подкинуть мне наркотики" - По делу замначальника ОПН допросили потерпевших в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49220
"Амзе угрожал подкинуть мне наркотики" - По делу замначальника ОПН допросили потерпевших в суде Костаная
Отправлено: 21.05.24 - 06:08
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- Амзе вытащил белый сверток и сказал: "Сейчас поедем к тебе домой, подкинем наркотики и посадим вместе с женой", - сказал потерпевший. - Он просил найти наркозависимого, который сможет получить из Астаны коробку с наркотиками.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1239
Re: "Амзе угрожал подкинуть мне наркотики" - По делу...
Отправлено: 21.05.24 - 06:08
#1
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Ну и где тут права человека, презумпция невиновности, неприкосновенность жилища, санкции прокурора и т.д? Даже находясь дома человек не защищён никак. Зато красивые слова научились говорить с трибун.
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