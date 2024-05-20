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≡ Спирулина: Цель и назначение этого мощного суперпродукта
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49219
Спирулина: Цель и назначение этого мощного суперпродукта
Отправлено: 20.05.24 - 23:53
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Спирулина – это уникальная разновидность одноклеточных водорослей, которые также называют цианобактериями. На ее основе изготавливаются биологически активные добавки, лекарства и косметика.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10324
Re: Спирулина: Цель и назначение этого мощного суперпродукта
Отправлено: 20.05.24 - 23:53
#1
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---Может вместо грушевого употреблять ? Некоторым ?
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