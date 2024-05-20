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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38253
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.05.24 - 14:06
#6421
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Цитата:
abaika95:
Весь день по России 24 крутят речь путина из Китая где он оправдывается


Лавров про Путина: - Гость, это Ишак хозяина..
Россия на коленях, или уже и локтя добавились?


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38253
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.05.24 - 14:07
#6422
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Цитата:
abaika95:
На дураков? Или на обывателей России?

Ну есть думаю еще там умные люди
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5500
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.05.24 - 16:19
#6423
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Цитата:
111:
Ну есть думаю еще там умные люди


Умные люди конечно есть, но им нельзя умничать и говорить правду. В целом у населения отбили свободу критического мышления репрессиями, ярлыки иноагентов понавешивали и.т.д. Говорят якобы более половины граждан России поддерживают специальную военную операцию (СВО). Теперь, бегают не особо грамотные люди и говорят, нас невозможно победить, мы победим и.т.д. Будем наблюдать, великие россияне планируют заняться выращиванием топинамбура и разведением крупного рогатого скота, чтобы хрящи говяжье в Китай отправлять, в прошлом году хотели репу в Европу экспортировать, однако, что-то пошло не по плану.

Ниже по ссылке в видео, очередной еженедельный стрим Сергея Жирнова с генералом СВР, в ходе которого обсудили новости за прошедшую неделю.

Подробнее здесь:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5500
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.05.24 - 16:40
#6424
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Цитата:
Kairat stayer:
Будем наблюдать, великие россияне планируют заняться выращиванием топинамбура и разведением крупного рогатого скота, чтобы хрящи говяжье в Китай отправлять, в прошлом году хотели репу в Европу экспортировать, однако, что-то пошло не по плану (Про репу отмечали в марте 2023 года).


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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15867
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.05.24 - 16:51
#6425
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Цитата:
111:
Россия на коленях, или уже и локтя добавились?

США и Китай две сверхдержавы шли к конфликту с 2000ых годов
Прямой военный конфликт для них смерти подобен
Нашли выход
Используя своих сателлитов начать войнушку проверяя нервы друг друга
Украина на полном подсосе США
Россия с начала войны автоматом легла под Китай
Украинцы иллюзий вроде не испытывают
Воюют за себя и за того парня
Россиянам же скармливают конфетку под видом того что войну ведут с Европой нацисткой
А на деле русские гибнут за трубу Газпрома и за капитал Пекина
России НИКАКОЙ выгоды воевать с Украиной нет
В чем выгода?
Захватить Пустые разбитые территории
Развалины заводов и городов
Выбитое население а те что остались старики и инвалиды
А бесконечные прилёты и обстрелы когда кончатся?
Ну создаст Россия буфер с Украиной от Харькова до Одессы
Что дальше? В осажденной крепости сидеть с Гвиней Бисау дружить?
А американизированные разбалованные россияне вытерпят? Запретили россиянам в американском Инстаграме сидеть, россияне Впн включили и сидят дальше,для кого? Для чего это всё тогда? Санкции нарастают
Дорожает все больше и больше
Точка кипения то ближе
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4797
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.05.24 - 17:28
#6426
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Я уже столько писал, никто меня не слушает. Если бы Китай захотел бы захватить кого-нибудь из соседей, больших усилий ему это бы не составило, ему просто это не нужно, в силу другой философии, мы агрессоры, а не Китай
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3935
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.05.24 - 17:50
#6427
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Цитата:
abaika95:
Этот лысый не тот за кого себя выдает) К России он относится сугубо отрицательно и к русским тоже) Он играет роль) Не обольщайтесь)


Доказательства?
Или очередное бла-бла-бла?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4797
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.05.24 - 18:07
#6428
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Цитата:
таноми52:

Разве можно такое смотреть, как бы плохо к кому бы он не относился. Я за правду, иногда она бывает горькой, иногда плохо от нее, но она не перестает быть правдой. Мне плохо от того, что я против России, я живу рядом с ней, у меня друзья в России, но я не могу как Скептик принять за правду, то о чём говорит Россия.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38253
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.05.24 - 18:21
#6429
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Цитата:
таноми52:

Ну живет в России, думает на русском, считает себя русским, это нормально.
Мне удос тоже когда давали, тоже выбор говорят по нации делай.
Не понимаю, кому он и что доказывает, скорее прогибается там на новой Родине, хотя зачем так доказывать, стесняться своей нации или что?
Каждый этнически не русский в России должен как он, бегать на коленях и доказывать что он русский?
Не понимаю этого.
Скорее какая то проблема с головой наверно..
Моя жена тут не носится с видео, что она русская или казашка или должна говорить на каком то там языке.
Спросил лишь однажды, станешь мусульманкой, ответила нет, христианскую веру не продам.
Всё.
Никому не надо ничего доказывать как этот больной раб с очень больным воображением..

[Исправлено: 111, 20.05.2024 - 19:26]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38253
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.05.24 - 18:39
#6430
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Вот этот говорил те же слова, что и этот русский по видео, что он русский и с ним Бог, убил девушку, сидел, потом старшего брата, потом Путин дал помилование и назвал новой Элитой, потому что он русский.
Но вот с головой от этого не стало лучше.
Однозначно еще одного русского завалит..




Да, времена поменялись.
Сейчас от них требуется только одно, это рабское мышление, и оправдание, почему ты еще не пошел погибать в Украину, и приходится оправдывать свою трусость, взывая к властям, что ты больше сделаешь тут в ютубе, а не там в бою, защищая русских своей кровью.
Крысинная возня в общем там сейчас в России с этими мигрантами, особенно с Казахстана.
Выкручиваются как могут.
Немного жаль этих больных людей..
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
508
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.05.24 - 19:16
#6431
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
508
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.05.24 - 19:21
#6432
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Цитата:
111:

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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
508
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.05.24 - 19:27
#6433
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[Исправлено: N0name, 20.05.2024 - 21:13]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3935
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.05.24 - 19:27
#6434
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Цитата:
111:
Ну живет в России, думает на русском, считает себя русским,


С чего взял, что он живёт в России?
Аслан Толегенов, известный казахстанский блогер ,"Северный Казах", уроженец г. Щучинска, ныне житель города Кокшетау.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38253
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.05.24 - 19:30
#6435
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Цитата:
таноми52:
чего взял, что он живёт в России? Аслан Толегенов, известный казахстанский блогер

По моему он мигрировал, читал как то за него.
Большинство времени он проводит конечно в России
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Страница 429 из 430«1...427428429430»
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