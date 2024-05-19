Отправлено: - 18:28

родом из Шанхая2022:

если ты больше всех знаешь о своём городе да

Цитата:Дело не в том, что знаю я, дело в том, что не знаешь ты.Разные вещи.Я лишь проверил тебя.Ну раз так, пусть и будет так.