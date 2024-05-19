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≡ Паводки в Казахстане: о ситуации рассказали в МЧС
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49218
Паводки в Казахстане: о ситуации рассказали в МЧС
Отправлено: 19.05.24 - 16:14
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В свои дома эвакуированные 61 348 человек, в пунктах временного размещения остаются 5 460 человек. Отведено и откачано порядка 22,4 миллиона кубометров талой воды из 11 319 частных жилых домов и 3 593 дворовых территорий.


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38245
Паводки в Казахстане: о ситуации рассказали в МЧС
Отправлено: 20.05.24 - 18:28
#15
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
если ты больше всех знаешь о своём городе да

Дело не в том, что знаю я, дело в том, что не знаешь ты.
Разные вещи.
Я лишь проверил тебя.
Ну раз так, пусть и будет так.
Профайл
electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1307
Паводки в Казахстане: о ситуации рассказали в МЧС
Отправлено: 20.05.24 - 19:19
#16
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