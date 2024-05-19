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Паводки в Казахстане: о ситуации рассказали в МЧС
Паводки в Казахстане: о ситуации рассказали в МЧС
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Я робот(Пользователи)
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Паводки в Казахстане: о ситуации рассказали в МЧС
Отправлено: 19.05.24 - 16:14
В свои дома эвакуированные 61 348 человек, в пунктах временного размещения остаются 5 460 человек. Отведено и откачано порядка 22,4 миллиона кубометров талой воды из 11 319 частных жилых домов и 3 593 дворовых территорий.
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Re: Паводки в Казахстане: о ситуации рассказали в МЧС
Отправлено: 19.05.24 - 16:14
Ну и митинг в Кульсарах, где государство хочет кинуть жителей, из за своей беспечности..
Re: Паводки в Казахстане: о ситуации рассказали в МЧС
Отправлено: 19.05.24 - 16:24
Цитата:
.....это всё западная пропаганда ....разве их ещё не запретили и не заблокировали давно пора...
111:
Ну и митинг в Кульсарах, где государство хочет кинуть жителей, из за своей беспечности..
Ну и митинг в Кульсарах, где государство хочет кинуть жителей, из за своей беспечности..
.....это всё западная пропаганда ....разве их ещё не запретили и не заблокировали давно пора...
Паводки в Казахстане: о ситуации рассказали в МЧС
Отправлено: 19.05.24 - 16:28
Цитата:
То есть ни чего не делала, мосты, дамбы, еще много чего, западная пропаганда?
Это она нам сказала на крен ничего не надо строить и не принимать лесятилетиями противопаводковые меры?
родом из Шанхая2022:
это всё западная пропаганда .
это всё западная пропаганда .
То есть ни чего не делала, мосты, дамбы, еще много чего, западная пропаганда?
Это она нам сказала на крен ничего не надо строить и не принимать лесятилетиями противопаводковые меры?
Re: Паводки в Казахстане: о ситуации рассказали в МЧС
Отправлено: 19.05.24 - 17:06
Цитата:
....да и ещё раз да они захотели чтобы межили по западным лекалам так пущай помогают нам приезжают спецы,делятся своими новыми технологиями и вместе будим строить мосты дамбы и много чего ещё как ты говорищь,всё это финансируют,а мы им свои ресурсы по мировым ценам,но только не та цена которую они захотят....если нет то досвидос...критикавать могут а помогать не МОЖНА
111:
То есть ни чего не делала, мосты, дамбы, еще много чего, западная пропаганда? Это она нам сказала на крен ничего не надо строить и не принимать лесятилетиями противопаводковые меры?
То есть ни чего не делала, мосты, дамбы, еще много чего, западная пропаганда? Это она нам сказала на крен ничего не надо строить и не принимать лесятилетиями противопаводковые меры?
....да и ещё раз да они захотели чтобы межили по западным лекалам так пущай помогают нам приезжают спецы,делятся своими новыми технологиями и вместе будим строить мосты дамбы и много чего ещё как ты говорищь,всё это финансируют,а мы им свои ресурсы по мировым ценам,но только не та цена которую они захотят....если нет то досвидос...критикавать могут а помогать не МОЖНА
Паводки в Казахстане: о ситуации рассказали в МЧС
Отправлено: 19.05.24 - 17:20
Цитата:
То есть янки пришли и сказали нашим акимам, ничего не делать?
А я думал то что наши акимы никакущие и ничего не могущие и вечно пилящие, а вон оно что, они Святые..
родом из Шанхая2022:
да и ещё раз да они захотели
да и ещё раз да они захотели
То есть янки пришли и сказали нашим акимам, ничего не делать?
А я думал то что наши акимы никакущие и ничего не могущие и вечно пилящие, а вон оно что, они Святые..
Re: Паводки в Казахстане: о ситуации рассказали в МЧС
Отправлено: 19.05.24 - 20:35
Цитата:
.......где что распилил ? имена фамилии мы незнаем...
....к лику святых чтоб какого акима причислили не слыхывал если тебе известно скажи...В сочетании с последующим собственным именем слово святой пишется с маленькой буквы....
...
111:
А я думал то что наши акимы никакущие и ничего не могущие и вечно пилящие, а вон оно что, они Святые..
А я думал то что наши акимы никакущие и ничего не могущие и вечно пилящие, а вон оно что, они Святые..
.......где что распилил ? имена фамилии мы незнаем...
....к лику святых чтоб какого акима причислили не слыхывал если тебе известно скажи...В сочетании с последующим собственным именем слово святой пишется с маленькой буквы....
...
Паводки в Казахстане: о ситуации рассказали в МЧС
Отправлено: 19.05.24 - 21:02
Цитата:
Ты приезжий?
родом из Шанхая2022:
лику святых чтоб какого акима
лику святых чтоб какого акима
Ты приезжий?
m
(Полноправные пользователи)
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Re: Паводки в Казахстане: о ситуации рассказали в МЧС
Отправлено: 19.05.24 - 21:43
Японцы приедут и всё нам построят. Воткнут чипы в дамбы. Будут консультировать ДЧС. Порядок будет, нам и не снилось.
Re: Паводки в Казахстане: о ситуации рассказали в МЧС
Отправлено: 20.05.24 - 04:15
Цитата:
....ты чё сдуба рухнул?
...вообще то у нас дубы не растут....тополя или карагача?сосны засыхают а новые не приживаются....
111:
Ты приезжий?
Ты приезжий?
....ты чё сдуба рухнул?
...вообще то у нас дубы не растут....тополя или карагача?сосны засыхают а новые не приживаются....
Re: Паводки в Казахстане: о ситуации рассказали в МЧС
Отправлено: 20.05.24 - 04:19
Цитата:
.....если бы воткнули эти чипы в другие места кому нанадо наверное намного полезней было....
mks2703:
. Воткнут чипы в дамбы. Будут консультировать ДЧС. Порядок будет, нам и не снилось.
. Воткнут чипы в дамбы. Будут консультировать ДЧС. Порядок будет, нам и не снилось.
.....если бы воткнули эти чипы в другие места кому нанадо наверное намного полезней было....
Паводки в Казахстане: о ситуации рассказали в МЧС
Отправлено: 20.05.24 - 09:58
Цитата:
Ну раз не знаешь Святого.
Что вполне логично.
родом из Шанхая2022:
ты чё
ты чё
Ну раз не знаешь Святого.
Что вполне логично.
Re: Паводки в Казахстане: о ситуации рассказали в МЧС
Отправлено: 20.05.24 - 12:31
Цитата:
....мы наверно на разных языках общаемся нету сегодня "святых" нету для тебя может есть что ты с ними общаеся....у нас на вокзале, шанхае,в микрарайоне Г были свои "святые но они давно уже ушли,а кто этих причислил не знаю и знать не хочу....это там было 90х по которым ты таскуешь.....
111:
Ну раз не знаешь Святого. Что вполне логично.
Ну раз не знаешь Святого. Что вполне логично.
....мы наверно на разных языках общаемся нету сегодня "святых" нету для тебя может есть что ты с ними общаеся....у нас на вокзале, шанхае,в микрарайоне Г были свои "святые но они давно уже ушли,а кто этих причислил не знаю и знать не хочу....это там было 90х по которым ты таскуешь.....
Паводки в Казахстане: о ситуации рассказали в МЧС
Отправлено: 20.05.24 - 13:13
Цитата:
Нет, это было не в 90х.
Опять же ты не знаешь ничего о нашем городе и его Святых..
родом из Шанхая2022:
это там было 90х по
это там было 90х по
Нет, это было не в 90х.
Опять же ты не знаешь ничего о нашем городе и его Святых..
Re: Паводки в Казахстане: о ситуации рассказали в МЧС
Отправлено: 20.05.24 - 17:53
Цитата:
....если ты больше всех знаешь о своём городе да и не только о городе.... бери флажок и неси его
111:
Опять же ты не знаешь ничего о нашем городе и его Святых..
Опять же ты не знаешь ничего о нашем городе и его Святых..
....если ты больше всех знаешь о своём городе да и не только о городе.... бери флажок и неси его
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