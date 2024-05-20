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≡ Интернет в Казахстане подорожает с 1 июля
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49218
Интернет в Казахстане подорожает с 1 июля
Отправлено: 20.05.24 - 17:35
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"Казахтелеком" сообщил о повышении тарифов на некоторые тарифные планы архивной линейки 1 июля. Сообщается, что изменение тарифов коснется абонентов, подключённых к 51 тарифному плану.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
759
Re: Интернет в Казахстане подорожает с 1 июля
Отправлено: 20.05.24 - 17:35
#1
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А качество услуг они не планируют поднимать???
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