НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 429 из 429«1...427428429
Ответить Новый топик
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38242
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.05.24 - 14:06
#6421
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Весь день по России 24 крутят речь путина из Китая где он оправдывается


Лавров про Путина: - Гость, это Ишак хозяина..
Россия на коленях, или уже и локтя добавились?


Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38242
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.05.24 - 14:07
#6422
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
На дураков? Или на обывателей России?

Ну есть думаю еще там умные люди
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5500
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.05.24 - 16:19
#6423
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Ну есть думаю еще там умные люди


Умные люди конечно есть, но им нельзя умничать и говорить правду. В целом у населения отбили свободу критического мышления репрессиями, ярлыки иноагентов понавешивали и.т.д. Говорят якобы более половины граждан России поддерживают специальную военную операцию (СВО). Теперь, бегают не особо грамотные люди и говорят, нас невозможно победить, мы победим и.т.д. Будем наблюдать, великие россияне планируют заняться выращиванием топинамбура и разведением крупного рогатого скота, чтобы хрящи говяжье в Китай отправлять, в прошлом году хотели репу в Европу экспортировать, однако, что-то пошло не по плану.

Ниже по ссылке в видео, очередной еженедельный стрим Сергея Жирнова с генералом СВР, в ходе которого обсудили новости за прошедшую неделю.

Подробнее здесь:
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5500
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.05.24 - 16:40
#6424
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Будем наблюдать, великие россияне планируют заняться выращиванием топинамбура и разведением крупного рогатого скота, чтобы хрящи говяжье в Китай отправлять, в прошлом году хотели репу в Европу экспортировать, однако, что-то пошло не по плану (Про репу отмечали в марте 2023 года).


Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15867
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.05.24 - 16:51
#6425
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Россия на коленях, или уже и локтя добавились?

США и Китай две сверхдержавы шли к конфликту с 2000ых годов
Прямой военный конфликт для них смерти подобен
Нашли выход
Используя своих сателлитов начать войнушку проверяя нервы друг друга
Украина на полном подсосе США
Россия с начала войны автоматом легла под Китай
Украинцы иллюзий вроде не испытывают
Воюют за себя и за того парня
Россиянам же скармливают конфетку под видом того что войну ведут с Европой нацисткой
А на деле русские гибнут за трубу Газпрома и за капитал Пекина
России НИКАКОЙ выгоды воевать с Украиной нет
В чем выгода?
Захватить Пустые разбитые территории
Развалины заводов и городов
Выбитое население а те что остались старики и инвалиды
А бесконечные прилёты и обстрелы когда кончатся?
Ну создаст Россия буфер с Украиной от Харькова до Одессы
Что дальше? В осажденной крепости сидеть с Гвиней Бисау дружить?
А американизированные разбалованные россияне вытерпят? Запретили россиянам в американском Инстаграме сидеть, россияне Впн включили и сидят дальше,для кого? Для чего это всё тогда? Санкции нарастают
Дорожает все больше и больше
Точка кипения то ближе
Профайл
Страница 429 из 429«1...427428429
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: saba

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS