Цитата:
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Россия на коленях, или уже и локтя добавились?
США и Китай две сверхдержавы шли к конфликту с 2000ых годов
Прямой военный конфликт для них смерти подобен
Нашли выход
Используя своих сателлитов начать войнушку проверяя нервы друг друга
Украина на полном подсосе США
Россия с начала войны автоматом легла под Китай
Украинцы иллюзий вроде не испытывают
Воюют за себя и за того парня
Россиянам же скармливают конфетку под видом того что войну ведут с Европой нацисткой
А на деле русские гибнут за трубу Газпрома и за капитал Пекина
России НИКАКОЙ выгоды воевать с Украиной нет
В чем выгода?
Захватить Пустые разбитые территории
Развалины заводов и городов
Выбитое население а те что остались старики и инвалиды
А бесконечные прилёты и обстрелы когда кончатся?
Ну создаст Россия буфер с Украиной от Харькова до Одессы
Что дальше? В осажденной крепости сидеть с Гвиней Бисау дружить?
А американизированные разбалованные россияне вытерпят? Запретили россиянам в американском Инстаграме сидеть, россияне Впн включили и сидят дальше,для кого? Для чего это всё тогда? Санкции нарастают
Дорожает все больше и больше
Точка кипения то ближе