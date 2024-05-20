Re: МВД обратилось к выпускникам и их родителям

Отправлено: - 14:48

Пьянка подростков и выпускников школ,-это не радость родителям, а горе! Вседозволенность подростков, разрешенная родителями и неконтролируемая ими, аукнется в будущем! Надо не МВД напоминать о поведении их детей, а сами родители обязаны знать и заботиться о своих детях. Если будут безразлично относиться, то явно им дети не нужны!