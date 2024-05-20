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≡ Прятал мефедрон во рту - закладчика "синтетики" задержали в Рудном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49216
Прятал мефедрон во рту - закладчика "синтетики" задержали в Рудном
Отправлено: 20.05.24 - 14:33
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Полицейские задержали с поличным 39-летнего рудничанина при проведении оперативно-розыскных мероприятий в одном из подъездов жилого дома. При задержании закладчик выплюнул 18 zip-пакетиков с синтетическим веществом.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
167
Прятал мефедрон во рту - закладчика "синтетики" задержали в Рудном
Отправлено: 20.05.24 - 14:33
#1
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Легкий труд: расфасовал в рот и продавал, а теперь зона-это нелегкий труд!Здоровье кончат, а это ведь жизнь!

[Исправлено: абике, 20.05.2024 - 15:35]
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