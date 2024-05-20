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≡ Учредителя ФК "Тобол" и директора ФК "Астана" оштрафовали за высказывания по поводу судейства
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49216
Учредителя ФК "Тобол" и директора ФК "Астана" оштрафовали за высказывания по поводу судейства
Отправлено: 20.05.24 - 13:12
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Решения были приняты 17 мая на заседании Комитета по этике Казахстанской федерации футбола. Как сообщается на официальном сайте КФФ, размер штрафов составил 1000 МРП для директора "Астаны" и 300 МРП для учредителя "Тобола".
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38242
Re: Учредителя ФК "Тобол" и директора ФК...
Отправлено: 20.05.24 - 13:12
#1
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Если с России начнем брать пример, и заставлять насильно всех лизать властям, заставлять штрафами и пытками не критиковать их, то это опасный прецендент наших властей.
А потому судей на мыло.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
167
Re: Учредителя ФК "Тобол" и директора ФК...
Отправлено: 20.05.24 - 14:30
#2
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Причем тут мыло! Не надо туда лезть со своим Уставом и учить всех как надо сделать колесо! Все давно изобретено, поэтому кто не чтит закон, тот против закона! Решение вполне справедливо!
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