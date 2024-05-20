Re: Учредителя ФК "Тобол" и директора ФК...

Отправлено: - 14:30

Причем тут мыло! Не надо туда лезть со своим Уставом и учить всех как надо сделать колесо! Все давно изобретено, поэтому кто не чтит закон, тот против закона! Решение вполне справедливо!