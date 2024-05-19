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Костанайская область рискует остаться без регулярных пассажирских перевозок в Россию
Костанайская область рискует остаться без регулярных пассажирских перевозок в Россию
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49216
Костанайская область рискует остаться без регулярных пассажирских перевозок в Россию
Отправлено: 19.05.24 - 13:26
Автобусные парки сокращают количество рейсов из-за действий нелегальных перевозчиков, передает корреспондент<u>BaigeNews.kz</u> . <b>Билеты официальные, а перевозки - нет</b>. Руководитель автовокзала Костаная \"Саяхат\" Ольга Терехова не может скрыть своего возмущения.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 167
Re: Костанайская область рискует остаться без регулярных...
Отправлено: 19.05.24 - 13:26
Короче, никто в Правительстве не заинтересован в решении проблемы, ведь пассажир не жалуется на нелегалов. Тут жалуются бизнесмены, то есть те, кто не хочет опустить цену на проезд в соседнюю страну! Ведь нелегал не автобус, он как такси возит пассажира почти до дому в другой стране, что не может делать автобус, и это услуга входит в стоимость билета, который выписывают электронно в другой стране. Нужен обязательно законом решить эту проблему по всему Казахстану. Нужно обращаться к нашим доблестным депутатам от костанайской области в Парламенте РК, где находиться ядро Слышащего гос-ва!
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 584
Re: Костанайская область рискует остаться без регулярных...
Отправлено: 19.05.24 - 15:10
несколько раз ездил на маршрутках или их заменителях типа индрайвер и несколько раз на автобусах. По вопросам безопасности автобусы всегда выигрывали. Там и два водителя и двигаются строго по правилам, что не скажешь про альтернативный вид-маршрутки. Скоростной режим не выдерживают как в населенных пунктах, так и на трассе когда стрелка спидометра доходит до 140, я считаю это уже перебор. На ходу водители отвлекаются на телефонные разговоры. Бывает, что заезжают на свои излюбленные точки, где напиваются бодрящих напитков типа кофе, чтобы не уснуть в пути т.к. по всей видимости вышли на линию не отдохнувшие. Поэтому я предпочитаю ездить автобусом, пусть немного дольше, но гарантированно и спокойно.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1352
Re: Костанайская область рискует остаться без регулярных...
Отправлено: 19.05.24 - 15:13
Какой-то детский лепет...
"не можем", "людей не хватает", "мы понимаем", "надо выработать"...
Желания нет, вот вся проблема.
"не можем", "людей не хватает", "мы понимаем", "надо выработать"...
Желания нет, вот вся проблема.
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 498
Re: Костанайская область рискует остаться без регулярных...
Отправлено: 19.05.24 - 15:30
Сначала по.ерили автовокзал, всю налаженную систему перевозок, а потом удивляются появившимся конкурентам. Свято место - пусто не бывает...
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 38242
Re: Костанайская область рискует остаться без регулярных...
Отправлено: 19.05.24 - 15:37
Не понял, автовокзал же продали, и там ярмарка?
Или где он?
Или где он?
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 498
Re: Костанайская область рискует остаться без регулярных...
Отправлено: 19.05.24 - 15:46
Цитата:
Там вроде сбоку касса осталась. Бывшая хозяйка кассу собиралась замутить у ЖД вокзала. Житикаринский (если память не изменяет) перевозчик кассу на самом ЖД воткнул.
111:
Не понял, автовокзал же продали, и там ярмарка? Или где он?
Не понял, автовокзал же продали, и там ярмарка? Или где он?
Там вроде сбоку касса осталась. Бывшая хозяйка кассу собиралась замутить у ЖД вокзала. Житикаринский (если память не изменяет) перевозчик кассу на самом ЖД воткнул.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 38242
Костанайская область рискует остаться без регулярных пассажирских перевозок в Россию
Отправлено: 19.05.24 - 15:52
Они с самого начала уничтожили автовокзал, а государство продав его, кинуло всех.
Так что каждый сам за себя сегодня.
Так что каждый сам за себя сегодня.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 15.03.23
- Сообщений:
- 17
Re: Костанайская область рискует остаться без регулярных...
Отправлено: 20.05.24 - 14:17
Кстати, где антимонопольщики? Стоимость "маршрутки" в Челябинск — 12000 тенге с человека. Расстояние - 350 км. Берут 9 человек. Себестоимость поездки такого авто — 7000 тенге в одну сторону без амортизации. Не кажется ли вам, что где-то тут сверхприбыли? И кто-то ох.... и как-то странно выстраивает ценовую политику? Государство где?
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