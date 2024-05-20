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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23173
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.05.24 - 00:37
#6406
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Цитата:
abaika95:
Такое же как ты) Он украинец Ты украинец Или чето не так?))

Я в КЗ родился и прожил бОльшую часть своей жизни. Он видимо тоже, да? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23173
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.05.24 - 00:38
#6407
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Цитата:
abaika95:
чтобы уметь уесть вату вы не учитываете?

Сразу понятно, кто есть ху :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23173
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.05.24 - 00:40
#6408
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Цитата:
abaika95:
В казахский И он там больше русский выучил по причинам озвученным в ветке ))

Ну вот, а тебя тут к русофобам причисляли, а ты оказывается русофил :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23173
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.05.24 - 00:43
#6409
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Цитата:
abaika95:
Я знаю чего ты добиваешься) Что даже у тех кто нейтрально относился к теме русского языка в стране началось отторжение к нему))

А Куат, наоборот, любовь к русскому языку ходил и прививал. Те, кто нейтрально к русскому относились, на всех его видосах категорически стали любить русский язык, да так сильно, что прям никакой другой использовать не хотят, и даже на бытовом уровне отказываются :lol:
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Т
§ ТТ
(Пользователи)
Регистрация:
05.05.24
Сообщений:
10
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.05.24 - 01:52
#6410
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Думаете я на любой вопрос поднимаемый тут,сразу же бегу в интернет смотреть о чем речь?)) Только такое впечатление от "простыней", и никакое другое. Увы.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38242
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.05.24 - 02:18
#6411
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Ого, украинцы сбили самолет, в котором ехал президент Ирана..
Ни фига себе..
Они крутые..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23173
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.05.24 - 04:03
#6412
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Цитата:
111:
Ого, украинцы сбили самолет, в котором ехал президент Ирана.. Ни фига себе.. Они крутые..

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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3933
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.05.24 - 09:37
#6413
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15866
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.05.24 - 10:41
#6414
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Цитата:
maxsaf:
Я в КЗ родился и прожил бОльшую часть своей жизни. Он видимо тоже, да?

Может он тоже часть жизни проживет в Казахстане))
Ничего не известно же
А ты уже не вернёшься)
Цитата:
maxsaf:
Ну вот, а тебя тут к русофобам причисляли, а ты оказывается русофил

Я к русским нейтрально отношусь)
Как к нанайцам)
Но вот к политике России по другому
Цитата:
maxsaf:
А Куат, наоборот, любовь к русскому языку ходил и прививал

Ну вот он ходил прививал
А ты наоборот дискредитируюшь русский язык
Куат молодец получается а ты нет?
Цитата:
ТТ:
Думаете я на любой вопрос поднимаемый тут,сразу же бегу в интернет смотреть о чем речь?)) Только такое впечатление от "простыней", и никакое другое. Увы.

Ну это комплимент мне
Если мои измышления тянут на то что все данные и факты я тут же ищу в интернетах котрый всё знает
То автоматически получается я создаю впечатление знающего всё)))
Неплохо Цитата:
таноми52:

Открою секрет
Этот лысый не тот за кого себя выдает)
К России он относится сугубо отрицательно и к русским тоже)
Он играет роль)
Не обольщайтесь)

[Исправлено: abaika95, 20.05.2024 - 11:42]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15866
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.05.24 - 10:45
#6415
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Президент Ирана погиб
Премьер Словакии в больнице после покушения

Их объединяет то что они оба рыпнулись на западные элиты поддержав путина

Орбану и президенту Сербии-лучше приготовится
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1352
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.05.24 - 11:36
#6416
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Цитата:
abaika95:
оба рыпнулись на западные элиты

Это лишний раз подтверждет, что западные "элиты" - бандиты из подворотни.
И необходимо от них мир очистить. Чтобы не мешали людям жить мирно и спокойно.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15866
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.05.24 - 11:46
#6417
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Цитата:
Skeptic:
Это лишний раз подтверждет, что западные "элиты" - бандиты из подворотни.

Такие же как элиты России
Никто и не отрицает что богатство запада нажито бандитским путем

Но тут момент
Если Россия и Иран фраеры решившие пересмотреть лидерство западных паханов
То подготовится то наверно лучше надо было как-то? А не как лохи рыпнутся на крестного отца не думая что отец ответит?))
Это какими идиотами быть надо?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15866
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.05.24 - 11:50
#6418
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Цитата:
Skeptic:
Это лишний раз подтверждет, что западные "элиты" - бандиты из подворотни.

Такие же как элиты России
Никто и не отрицает что богатство запада нажито бандитским путем

Но тут момент
Если Россия и Иран фраеры решившие пересмотреть лидерство западных паханов
То подготовится то наверно лучше надо было как-то? А не как лохи рыпнутся на крестного отца не думая что отец ответит?))
Это какими идиотами быть надо? Цитата:
Skeptic:
И необходимо от них мир очистить. Чтобы не мешали людям жить мирно и спокойно.

Не лукавь
Россия а точнее Китай руками России хочет занять место под солнцем чтобы обирать слабые страны
Только и всего
Зачем в Африку залезли? Чтобы пробить китайским компаниям путь к ресурсам бананостанов
Гибнут русские за китайский капитал
И СССР делал тоже самое но хотя бы для себя
Пересматривал колониальную империю запада себе в угоду
Все страны присоединившиеся к советскому блоку были с диктаторами у власти которые своему населению ничего хорошего также не несли.

Обычная колониальная драчка за ресурсы начатая в 19 веке
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38242
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.05.24 - 13:22
#6419
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Цитата:
abaika95:
Премьер Словакии в больнице после покушения

Ну вроде как сам Зеленский отдал приказ ликвидировать словашку.
Вроде с Раисией тоже.
Но говорят что Зеленский сказал ликвидировать Россию, а киллеры попутали и убили Раисси..
Как и с Крокусом, все Зеленский..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15866
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.05.24 - 13:48
#6420
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Весь день по России 24 крутят речь путина из Китая где он оправдывается на камеру почему Россия отвела войска от Киева


Вот мол
Нам дали указание (кто??) что нельзя подписывать договора с Зеленским пока войска стоят под Киевом (с пистолетом у виска)
Мы ответили войска а они тут же решили воевать до последнего
Нас опять обманули (прямая цитата путина)
Б***ь
Че за президент такой))
Как не послушаешь его все всегда обманывают
Может лучше бабушку поставить президентом России уже? Ее тоже мошенники обманывают так в чем разница?))
НАТО сказали не будет расширяться-обманули
С Украиной обманули
С отводом войск обманули
Че ты за лох такой? Тебя обманывают и обманывают а ты веришь и веришь))

И самое смешное а с кем ты собирался договоры подписывать? С нацистами и наркоманами? А денацификация?
Представлю Сталин подошёл к Берлину и подписал договор с Гитлером
Всё мир дружба
Пусть нацисты дальше живут))
На кого вообще рассчитаны эти выбросы? На дураков? Или на обывателей России?
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