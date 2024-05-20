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≡ В ожидании засухи: что будет с ценами на продукты в 2024 году
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49215
В ожидании засухи: что будет с ценами на продукты в 2024 году
Отправлено: 20.05.24 - 12:48
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Синоптики ожидают, что лето будет засушливым. Уже в мае на юге страны температура воздуха будет достигать 40 градусов выше нуля. Как это повлияет на урожай и, соответственно, на стоимость продуктов?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38239
Re: В ожидании засухи: что будет с ценами на продукты в 2024...
Отправлено: 20.05.24 - 12:48
#1
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Цитата:
эффективное использование водных ресурсов и


То есть кроме повышения цен на ту же воду, у наших властей абсолютно ничего нет..
Это о том, когда нам впаривают как последним лохам, что все есть..
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