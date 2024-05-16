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Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком обучения, рассказали на брифинге в Костанае
Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком обучения, рассказали на брифинге в Костанае
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49215
Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком обучения, рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 16.05.24 - 09:43
Вопрос по обращениям читателей корреспондент «НГ» задал 15 мая на брифинге в РСК, посвященном итогам учебного года. Костанайцы беспокоятся, что в этом году не будут принимать детей 2-3 лет в группы с русским языком обучения.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15865
Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком обучения, рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 18.05.24 - 12:11
Цитата:
Ага тут выбор был отдать либо в русскую группу либо в казахскую
В Канаде же выбор между английской,французской и какой ещё? Пакистанской?))
Ты при этом патриот России и любитель русского языка лишил дочку обучения на русском языке и увез ее туда где обязательно нужно владеть английским а русский нафиг нигде не нужен))
Патриоты России они такие вот))
maxsaf:
Был реальный риск в один из этих садов попасть Тут же выбирают только между первым и вторым вариантом, но есть ещё и третий
Был реальный риск в один из этих садов попасть Тут же выбирают только между первым и вторым вариантом, но есть ещё и третий
Ага тут выбор был отдать либо в русскую группу либо в казахскую
В Канаде же выбор между английской,французской и какой ещё? Пакистанской?))
Ты при этом патриот России и любитель русского языка лишил дочку обучения на русском языке и увез ее туда где обязательно нужно владеть английским а русский нафиг нигде не нужен))
Патриоты России они такие вот))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15865
Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком обучения, рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 18.05.24 - 12:20
Цитата:
Плохо что до тебя так и не дошло ничего)
Местный:
это хорошо, что наконец то тебе стало понятно.
это хорошо, что наконец то тебе стало понятно.
Плохо что до тебя так и не дошло ничего)
Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком обучения, рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 18.05.24 - 12:47
Цитата:
Наверно имеется в виду гендерно нейтральный, еле вспомнил это слово..
abaika95:
В Канаде же выбор между английской,французской и какой ещё? Пакистанской?
В Канаде же выбор между английской,французской и какой ещё? Пакистанской?
Наверно имеется в виду гендерно нейтральный, еле вспомнил это слово..
Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком обучения, рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 18.05.24 - 23:57
Цитата:
Пока есть выбор. За это и волнуются костанайцы - выбора может и не быть.
abaika95:
Ага тут выбор был отдать либо в русскую группу либо в казахскую
Ага тут выбор был отдать либо в русскую группу либо в казахскую
Пока есть выбор. За это и волнуются костанайцы - выбора может и не быть.
Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком обучения, рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 18.05.24 - 23:59
Цитата:
Завидовать не нужно, нужно скакать - тогда и у вас такие появятся, в обязательном порядке
111:
Наверно имеется в виду гендерно нейтральный, еле вспомнил это слово..
Наверно имеется в виду гендерно нейтральный, еле вспомнил это слово..
Завидовать не нужно, нужно скакать - тогда и у вас такие появятся, в обязательном порядке
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15865
Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком обучения, рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 19.05.24 - 02:17
Цитата:
Ну ладно костанайцы волнуются
А ты то что?))
Лишил выбора своих детей
Умышленно отменив им жизнь на русском языке)
И что то ещё хочешь тут))
Цитата:
А что ты скакал в Канаде чтобы у вас появились гендерное разнообразие? А что тогда возмущаешся?)
maxsaf:
Пока есть выбор. За это и волнуются костанайцы - выбора может и не быть.
Пока есть выбор. За это и волнуются костанайцы - выбора может и не быть.
Ну ладно костанайцы волнуются
А ты то что?))
Лишил выбора своих детей
Умышленно отменив им жизнь на русском языке)
И что то ещё хочешь тут))
Цитата:
maxsaf:
Завидовать не нужно, нужно скакать - тогда и у вас такие появятся, в обязательном порядке
Завидовать не нужно, нужно скакать - тогда и у вас такие появятся, в обязательном порядке
А что ты скакал в Канаде чтобы у вас появились гендерное разнообразие? А что тогда возмущаешся?)
Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком обучения, рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 19.05.24 - 15:42
Цитата:
Да кто против, чтобы у детей геев и лесбиянок были свои садики..
maxsaf:
Завидовать не нужно, нужно скакать - тогда и у вас такие появятся, в обязательном порядке
Завидовать не нужно, нужно скакать - тогда и у вас такие появятся, в обязательном порядке
Да кто против, чтобы у детей геев и лесбиянок были свои садики..
Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком обучения, рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 19.05.24 - 16:45
Вот тут вроде немного подробней
Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком обучения, рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 19.05.24 - 16:52
Как видим огромный отрыв русских садов 329 против казахский где всего 181 группа.
Вой по видимому начали провокаторы и казахофобы.
[Исправлено: 111, 19.05.2024 - 17:52]
Вой по видимому начали провокаторы и казахофобы.
[Исправлено: 111, 19.05.2024 - 17:52]
М
(Пользователи)
- Регистрация:
- 29.04.10
- Сообщений:
- 45
Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком обучения, рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 20.05.24 - 10:58
Цитата:
Как я по твоему не могу понимать своих же слов ? Ты же ведь понял о чем я тебе толкую. ну ппц)
abaika95:
Как я по твоему не могу понимать своих же слов ? Ты же ведь понял о чем я тебе толкую. ну ппц)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4794
Re: Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком...
Отправлено: 20.05.24 - 11:36
Я бы поддержал и Местного и в данном случае Абайку. То что говорит Местный, вполне уместно, знание простых конструкций языка даёт многое, дальше нужно только желание изучать или забить на него. То что говорит Абайка, существует такой парадокс, на уроках все на казахском, на переменах на русском.По поводу суржика, все даже шымкентские так разговаривают, а уж наши то тем более. Я думаю,это нормально, был в нашей семье словарь иностранных слов в русском языке, он был достаточно толст
Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком обучения, рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 20.05.24 - 11:47
Цитата:
А я что. А я за кустанайцев волнуюсь
abaika95:
Ну ладно костанайцы волнуются А ты то что?))
Ну ладно костанайцы волнуются А ты то что?))
А я что. А я за кустанайцев волнуюсь
Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком обучения, рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 20.05.24 - 13:15
Цитата:
У нас детки в порядке.
У вас там гендерно нейтрально все, за своих побеспокойся лучше..
maxsaf:
. А я за кустанайцев волнуюсь
. А я за кустанайцев волнуюсь
У нас детки в порядке.
У вас там гендерно нейтрально все, за своих побеспокойся лучше..
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