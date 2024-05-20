Отправлено: - 10:41

maxsaf:

Я в КЗ родился и прожил бОльшую часть своей жизни. Он видимо тоже, да?

maxsaf:

Ну вот, а тебя тут к русофобам причисляли, а ты оказывается русофил

maxsaf:

А Куат, наоборот, любовь к русскому языку ходил и прививал

ТТ:

Думаете я на любой вопрос поднимаемый тут,сразу же бегу в интернет смотреть о чем речь?)) Только такое впечатление от "простыней", и никакое другое. Увы.

таноми52:



[Исправлено: abaika95, 20.05.2024 - 11:42]

Цитата:Может он тоже часть жизни проживет в Казахстане))Ничего не известно жеА ты уже не вернёшься)Цитата:Я к русским нейтрально отношусь)Как к нанайцам)Но вот к политике России по другомуЦитата:Ну вот он ходил прививалА ты наоборот дискредитируюшь русский языкКуат молодец получается а ты нет?Цитата:Ну это комплимент мнеЕсли мои измышления тянут на то что все данные и факты я тут же ищу в интернетах котрый всё знаетТо автоматически получается я создаю впечатление знающего всё)))Неплохо Цитата:Открою секретЭтот лысый не тот за кого себя выдает)К России он относится сугубо отрицательно и к русским тоже)Он играет роль)Не обольщайтесь)