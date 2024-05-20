НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ МВД обратилось к выпускникам и их родителям
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49213
МВД обратилось к выпускникам и их родителям
Отправлено: 20.05.24 - 10:47
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Практика последних лет показывает, что после завершения “последних звонков” в школах с разрешения родителей многие выпускники самостоятельно продолжают мероприятия", - отметили в ведомстве. И напомнили о трагических последствиях такой практики.
Читать новость

abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15863
Re: МВД обратилось к выпускникам и их родителям
Отправлено: 20.05.24 - 10:47
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выпускники будут пьяными кататься по городу и купаться в неположенных местах

А вы дальше отряд Собр держите у бара волна
Мало ли там опять алкаши подерутся))
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 154, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 154
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS