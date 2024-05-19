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≡ Эдвард, младший брат Тургумбаева. Секреты жизни и урожая одного из самых именитых хлеборобов Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49213
Эдвард, младший брат Тургумбаева. Секреты жизни и урожая одного из самых именитых хлеборобов Костанайской области
Отправлено: 19.05.24 - 02:49
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Человек, о котором я хочу поведать созидателен, уникален, скромен, трудолюбив, благороден и благонравен. У него большой праздник, который он по 56-летней традиции встречает в поле. Ему 80. Но он строен, подтянут, слегка улыбчив, всегда открыт к общению.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10316
Эдвард, младший брат Тургумбаева. Секреты жизни и урожая одного из самых именитых хлеборобов Костанайской области
Отправлено: 19.05.24 - 02:49
#1
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***Эдвард, младший брат Тургумбаева***или все же ***Глава крестьянского хозяйства Эдуард***??? Или просто Тургумбаеву больше нравилось называть его - Эдвард ?

[Исправлено: Гога, 19.05.2024 - 01:09]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10316
Re: Эдвард, младший брат Тургумбаева. Секреты жизни и урожая...
Отправлено: 19.05.24 - 03:04
#2
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***- Золотые были времена, - вспоминает он начало девяностых,***--***Теперь вот десять лет крестьянствует.***---???---за 29 лет его КХ произвело*** ---Уж как - то в годах определитесь .
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Т
§ ТТ
(Пользователи)
Регистрация:
05.05.24
Сообщений:
10
Re: Эдвард, младший брат Тургумбаева. Секреты жизни и урожая...
Отправлено: 20.05.24 - 01:46
#3
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- Всю страну растащили, и никто за это даже 15 суток не отсидел… А сам герой статьи разве не поучаствовал в этих действиях. Столько земли схватил,техники. Думал, землю навсегда, развернётся как помещик,а как услыхал, что ненавечно,не стал ставить кирпичное "родовое гнездо",чтоб не дай Бог потом через 100 лет другим не досталось. Так и стоит белённый известью дом, :-o
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1247
Re: Эдвард, младший брат Тургумбаева. Секреты жизни и урожая...
Отправлено: 20.05.24 - 04:27
#4
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Цитата:
Гога:
***Эдвард, младший брат Тургумбаева***или все же ***Глава крестьянского хозяйства Эдуард***??? Или просто Тургумбаеву больше нравилось называть его - Эдвард ?

.....да ты Гога на ошибки уже необращай внимания этим они хотят показать свою безграмотность...образование у них из 90х как тогда учиись расказывать ненадо...
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2176
Re: Эдвард, младший брат Тургумбаева. Секреты жизни и урожая...
Отправлено: 20.05.24 - 09:42
#5
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Цитата:
Гога:
Или просто Тургумбаеву больше нравилось называть его - Эдвард ?

В тексте именно это и указано. Ошибки здесь нет.
Цитата:
родом из Шанхая2022:
.....да ты Гога на ошибки уже необращай внимания этим они хотят показать свою безграмотность...

Не нужно давать огульные определения, на мой взгляд. Текст внештатного автора проверял я.
Если нам указывают на ошибки, мы их исправляем.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15863
Re: Эдвард, младший брат Тургумбаева. Секреты жизни и урожая...
Отправлено: 20.05.24 - 10:50
#6
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Цитата:
Гога:
Эдвард, младший брат Тургумбаева***или все же ***Глава крестьянского хозяйства Эдуард***??? Или просто Тургумбаеву больше нравилось называть его - Эдвард ?

Ну это как если бы Георгия Тургумбаев называл Джорджем или Хеворгом)
Чисто поржать
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