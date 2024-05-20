Цитата:
maxsaf:
Я в КЗ родился и прожил бОльшую часть своей жизни. Он видимо тоже, да?
Может он тоже часть жизни проживет в Казахстане))
Ничего не известно же
А ты уже не вернёшься)
Цитата:
maxsaf:
Ну вот, а тебя тут к русофобам причисляли, а ты оказывается русофил
Я к русским нейтрально отношусь)
Как к нанайцам)
Но вот к политике России по другому
Цитата:
maxsaf:
А Куат, наоборот, любовь к русскому языку ходил и прививал
Ну вот он ходил прививал
А ты наоборот дискредитируюшь русский язык
Куат молодец получается а ты нет?
Цитата:
ТТ:
Думаете я на любой вопрос поднимаемый тут,сразу же бегу в интернет смотреть о чем речь?)) Только такое впечатление от "простыней", и никакое другое. Увы.
Ну это комплимент мне
Если мои измышления тянут на то что все данные и факты я тут же ищу в интернетах котрый всё знает
То автоматически получается я создаю впечатление знающего всё)))
Неплохо Цитата:
таноми52:
Открою секрет
Этот лысый не тот за кого себя выдает)
К России он относится сугубо отрицательно и к русским тоже)
Он играет роль)
Не обольщайтесь)[Исправлено: abaika95, 20.05.2024 - 11:42]