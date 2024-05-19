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Леонид ДЯЧКОВ: Где выучиться на рабочего?
Леонид ДЯЧКОВ: Где выучиться на рабочего?
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49212
Леонид ДЯЧКОВ: Где выучиться на рабочего?
Отправлено: 19.05.24 - 10:51
Вопрос к властям и правительству Республики Казахстан: где можно выучиться рабочей профессии и есть ли сейчас такие учебные заведения? При моей памяти в далекие «плохие» времена рабочая учеба и профессия были почетны, ценились во всех отношениях и зарплате.
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р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1247
Re: Леонид ДЯЧКОВ: Где выучиться на рабочего?
Отправлено: 19.05.24 - 20:10
Цитата:
....я присоединяюсь .Ставлю пять Цитата:
....ты можещь выправить конисную кривую ....преобретай рабочую профессию и в новый технопарк страну поднимать....будем Киа собирать...
.....как кончится сезон клубники в европе я приеду тебе помогать на яблоки и картошку перебирать не останусь,только малину собиру нос разобью но приеду...
maxsaf:
Нормальная статья, простым языком написана, легко читается. Ставлю лайк
Нормальная статья, простым языком написана, легко читается. Ставлю лайк
....я присоединяюсь .Ставлю пять Цитата:
111:
Именно то, что эти деды заложили, именно то и получили и ныть о том, что они ни крена не делали в то время, контрпродуктивно.
Именно то, что эти деды заложили, именно то и получили и ныть о том, что они ни крена не делали в то время, контрпродуктивно.
....ты можещь выправить конисную кривую ....преобретай рабочую профессию и в новый технопарк страну поднимать....будем Киа собирать...
.....как кончится сезон клубники в европе я приеду тебе помогать на яблоки и картошку перебирать не останусь,только малину собиру нос разобью но приеду...
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 498
Re: Леонид ДЯЧКОВ: Где выучиться на рабочего?
Отправлено: 19.05.24 - 21:27
Цитата:
Меня не удивляет. Квартиры давали по очереди. Что тут платного? Всем не хватало - народу то раньше много было, появились кооперативные квартиры. Медицина тоже была бесплатной, разве что некоторые "благодарили" врачей. Образование, если ты не "баран", тоже бесплатное... Кончайте уже искать черного кота в темной комнате...
Skeptic:
Удивляет наивная вера некоторых людей в бесплатность квартир, медицины, образования...
Удивляет наивная вера некоторых людей в бесплатность квартир, медицины, образования...
Меня не удивляет. Квартиры давали по очереди. Что тут платного? Всем не хватало - народу то раньше много было, появились кооперативные квартиры. Медицина тоже была бесплатной, разве что некоторые "благодарили" врачей. Образование, если ты не "баран", тоже бесплатное... Кончайте уже искать черного кота в темной комнате...
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 498
Re: Леонид ДЯЧКОВ: Где выучиться на рабочего?
Отправлено: 19.05.24 - 21:33
Цитата:
Ну смотрите. Вы если доживете до его лет, тоже будете рассказывать о том, как хорошо было в 20-х годах 21 века. А хейтеры, типа вас, только помоложе (возраста вашего сына), с вами не согласятся...
111:
Ну статья такая, которая обсуждает, как деду было хорошо тогда, и как сегодня, после того, как он не захотел защищать ту свою Родину, ему в другой стране кажется плохо
Ну статья такая, которая обсуждает, как деду было хорошо тогда, и как сегодня, после того, как он не захотел защищать ту свою Родину, ему в другой стране кажется плохо
Ну смотрите. Вы если доживете до его лет, тоже будете рассказывать о том, как хорошо было в 20-х годах 21 века. А хейтеры, типа вас, только помоложе (возраста вашего сына), с вами не согласятся...
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 38233
Леонид ДЯЧКОВ: Где выучиться на рабочего?
Отправлено: 19.05.24 - 22:23
Цитата:
С большим уважением вспоминаю именно лихие 90е, когда можно было делать все, свободу, и нулевые, мне в это время, не смотря ни на что в 90х, нравилось жить, не то, что сейчас.
Сейчас впереди только смерть.
Тогда, это радость, это первые девчонки, кстати моя сегодняшняя одна из них, это работа в ресторанах и казино в начале нулевых, это последующий небольшой бизнес.
Ну да, садик, счастливое время, школа, в 70х.
Не смотря на то, что нами правили фашисты.
Это молодость.
Как и у всех, все в это время по своему счастливы..
После нулевых конечно начали зажимать красные, менты, мы стали жить как на зоне, и сегодня как в большом концлагере под камерами.
mks2703:
Ну смотрите. Вы если доживете до его лет, тоже будете рассказывать о том, как хорошо было в 20-х годах 21 века. А хейтеры, типа вас, только помоложе (возраста вашего сына), с вами не согласятся...
Ну смотрите. Вы если доживете до его лет, тоже будете рассказывать о том, как хорошо было в 20-х годах 21 века. А хейтеры, типа вас, только помоложе (возраста вашего сына), с вами не согласятся...
С большим уважением вспоминаю именно лихие 90е, когда можно было делать все, свободу, и нулевые, мне в это время, не смотря ни на что в 90х, нравилось жить, не то, что сейчас.
Сейчас впереди только смерть.
Тогда, это радость, это первые девчонки, кстати моя сегодняшняя одна из них, это работа в ресторанах и казино в начале нулевых, это последующий небольшой бизнес.
Ну да, садик, счастливое время, школа, в 70х.
Не смотря на то, что нами правили фашисты.
Это молодость.
Как и у всех, все в это время по своему счастливы..
После нулевых конечно начали зажимать красные, менты, мы стали жить как на зоне, и сегодня как в большом концлагере под камерами.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 38233
Леонид ДЯЧКОВ: Где выучиться на рабочего?
Отправлено: 19.05.24 - 22:51
Цитата:
Не давали.
Мы в ведомственном доме жили для семей жд дорожников на Узкой.
Потом его у нас отобрали.
Потом пахану дали в Киевском барак, толью закрытый, потом так же отобрали.
[Исправлено: 111, 19.05.2024 - 23:52]
mks2703:
Квартиры давали по очереди. Что
Квартиры давали по очереди. Что
Не давали.
Мы в ведомственном доме жили для семей жд дорожников на Узкой.
Потом его у нас отобрали.
Потом пахану дали в Киевском барак, толью закрытый, потом так же отобрали.
[Исправлено: 111, 19.05.2024 - 23:52]
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1247
Re: Леонид ДЯЧКОВ: Где выучиться на рабочего?
Отправлено: 20.05.24 - 04:10
Цитата:
.....переезжай к нам в ПЧСТР у нас ни одной камеры как в 90х....
111:
После нулевых конечно начали зажимать красные, менты, мы стали жить как на зоне, и сегодня как в большом концлагере под камерами.
После нулевых конечно начали зажимать красные, менты, мы стали жить как на зоне, и сегодня как в большом концлагере под камерами.
.....переезжай к нам в ПЧСТР у нас ни одной камеры как в 90х....
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