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Гога:

***Эдвард, младший брат Тургумбаева***или все же ***Глава крестьянского хозяйства Эдуард***??? Или просто Тургумбаеву больше нравилось называть его - Эдвард ?

Цитата:.....да ты Гога на ошибки уже необращай внимания этим они хотят показать свою безграмотность...образование у них из 90х как тогда учиись расказывать ненадо...