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Кандидат философских наук - о том, к чему может привести атака на кафедры философии в вузахВ конце учебного года многие задумываются над тем, куда же движется наше образование, где оно тащит на себе ненужный балласт, а где чего-то не хватает и причем самого необходимого.