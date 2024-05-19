Отправлено: - 23:12

Ранее "НГ" сообщала, что грозы и дожди не обошли стороной и Костанайскую область, но в список "Казгидромета" она не попала.



Цитата:Наверно потому, что у нас живет много россиян?Такого быть не должно, деления