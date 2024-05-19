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≡ Гроза и ветер: штормовое предупреждение объявили в 7 регионах
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49212
Гроза и ветер: штормовое предупреждение объявили в 7 регионах
Отправлено: 19.05.24 - 23:12
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В Казахстане сразу в нескольких областях объявлено штормовое предупреждение на 20 мая. Ранее "НГ" сообщала, что грозы и дожди не обошли стороной и Костанайскую область, но в список "Казгидромета" она не попала.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38233
Re: Гроза и ветер: штормовое предупреждение объявили в 7...
Отправлено: 19.05.24 - 23:12
#1
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Цитата:
Ранее "НГ" сообщала, что грозы и дожди не обошли стороной и Костанайскую область, но в список "Казгидромета" она не попала.


Наверно потому, что у нас живет много россиян?
Такого быть не должно, деления
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