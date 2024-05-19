Отправлено: - 17:06

111:

То есть ни чего не делала, мосты, дамбы, еще много чего, западная пропаганда? Это она нам сказала на крен ничего не надо строить и не принимать лесятилетиями противопаводковые меры?

Цитата:....да и ещё раз да они захотели чтобы межили по западным лекалам так пущай помогают нам приезжают спецы,делятся своими новыми технологиями и вместе будим строить мосты дамбы и много чего ещё как ты говорищь,всё это финансируют,а мы им свои ресурсы по мировым ценам,но только не та цена которую они захотят....если нет то досвидос...критикавать могут а помогать не МОЖНА