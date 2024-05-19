Отправлено: - 22:23

mks2703:

Ну смотрите. Вы если доживете до его лет, тоже будете рассказывать о том, как хорошо было в 20-х годах 21 века. А хейтеры, типа вас, только помоложе (возраста вашего сына), с вами не согласятся...

Цитата:С большим уважением вспоминаю именно лихие 90е, когда можно было делать все, свободу, и нулевые, мне в это время, не смотря ни на что в 90х, нравилось жить, не то, что сейчас.Сейчас впереди только смерть.Тогда, это радость, это первые девчонки, кстати моя сегодняшняя одна из них, это работа в ресторанах и казино в начале нулевых, это последующий небольшой бизнес.Ну да, садик, счастливое время, школа, в 70х.Не смотря на то, что нами правили фашисты.Это молодость.Как и у всех, все в это время по своему счастливы..После нулевых конечно начали зажимать красные, менты, мы стали жить как на зоне, и сегодня как в большом концлагере под камерами.