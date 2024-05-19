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≡ Леонид ДЯЧКОВ: Где выучиться на рабочего?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49212
Леонид ДЯЧКОВ: Где выучиться на рабочего?
Отправлено: 19.05.24 - 10:51
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Вопрос к властям и правительству Республики Казахстан: где можно выучиться рабочей профессии и есть ли сейчас такие учебные заведения? При моей памяти в далекие «плохие» времена рабочая учеба и профессия были почетны, ценились во всех отношениях и зарплате.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1243
Re: Леонид ДЯЧКОВ: Где выучиться на рабочего?
Отправлено: 19.05.24 - 20:10
#15
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Цитата:
maxsaf:
Нормальная статья, простым языком написана, легко читается. Ставлю лайк :-)


....я присоединяюсь .Ставлю пять :-) :-) :-) :-) :-) Цитата:
111:
Именно то, что эти деды заложили, именно то и получили и ныть о том, что они ни крена не делали в то время, контрпродуктивно.


....ты можещь выправить конисную кривую ....преобретай рабочую профессию и в новый технопарк страну поднимать....будем Киа собирать...

.....как кончится сезон клубники в европе я приеду тебе помогать на яблоки и картошку перебирать не останусь,только малину собиру нос разобью но приеду...
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
498
Re: Леонид ДЯЧКОВ: Где выучиться на рабочего?
Отправлено: 19.05.24 - 21:27
#16
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Цитата:
Skeptic:
Удивляет наивная вера некоторых людей в бесплатность квартир, медицины, образования...


Меня не удивляет. Квартиры давали по очереди. Что тут платного? Всем не хватало - народу то раньше много было, появились кооперативные квартиры. Медицина тоже была бесплатной, разве что некоторые "благодарили" врачей. Образование, если ты не "баран", тоже бесплатное... Кончайте уже искать черного кота в темной комнате...
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
498
Re: Леонид ДЯЧКОВ: Где выучиться на рабочего?
Отправлено: 19.05.24 - 21:33
#17
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Цитата:
111:
Ну статья такая, которая обсуждает, как деду было хорошо тогда, и как сегодня, после того, как он не захотел защищать ту свою Родину, ему в другой стране кажется плохо


Ну смотрите. Вы если доживете до его лет, тоже будете рассказывать о том, как хорошо было в 20-х годах 21 века. А хейтеры, типа вас, только помоложе (возраста вашего сына), с вами не согласятся...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38232
Леонид ДЯЧКОВ: Где выучиться на рабочего?
Отправлено: 19.05.24 - 22:23
#18
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Цитата:
mks2703:
Ну смотрите. Вы если доживете до его лет, тоже будете рассказывать о том, как хорошо было в 20-х годах 21 века. А хейтеры, типа вас, только помоложе (возраста вашего сына), с вами не согласятся...

С большим уважением вспоминаю именно лихие 90е, когда можно было делать все, свободу, и нулевые, мне в это время, не смотря ни на что в 90х, нравилось жить, не то, что сейчас.
Сейчас впереди только смерть.
Тогда, это радость, это первые девчонки, кстати моя сегодняшняя одна из них, это работа в ресторанах и казино в начале нулевых, это последующий небольшой бизнес.
Ну да, садик, счастливое время, школа, в 70х.
Не смотря на то, что нами правили фашисты.
Это молодость.
Как и у всех, все в это время по своему счастливы..
После нулевых конечно начали зажимать красные, менты, мы стали жить как на зоне, и сегодня как в большом концлагере под камерами.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38232
Леонид ДЯЧКОВ: Где выучиться на рабочего?
Отправлено: 19.05.24 - 22:51
#19
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Цитата:
mks2703:
Квартиры давали по очереди. Что

Не давали.
Мы в ведомственном доме жили для семей жд дорожников на Узкой.
Потом его у нас отобрали.
Потом пахану дали в Киевском барак, толью закрытый, потом так же отобрали.

[Исправлено: 111, 19.05.2024 - 23:52]
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