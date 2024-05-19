Отправлено: - 21:11

maxsaf:

Ещё как нужен, я на нем с другими украинцами в Канаде разговариваю, особенно в последнее время

maxsaf:

Не иногда, а практически всегда, в каждой соответствующей теме, под каждой статьей.

maxsaf:

Я за доступ к знаниям и информации, и у моих детей он уже обширнее, чем у меня, а вот вы как раз таки своих детей этого лишаете

maxsaf:

Ты своего дитя в английский садик отдал или в казахский?

saba:

Рассуждения Абайки, меня почему то абсолютно не волнуют, как то никакие аргументы его меня не трогают, всё что он говорит, почерпнута из Интернета, для меня это не аргумент, и я не верю , что возможно прочитать, за сутки 12 томов Тоинби

maxsaf:

Какое отношение он имеет к Казахстану?

Цитата:Ну ты последний из семьи)Детям своим ты обеспечил антирускость на всю жизньИли ты думаешь они такие глупые вырастут и захотят в Россию переехать?))Цитата:Я знаю чего ты добиваешься)Что даже у тех кто нейтрально относился к теме русского языка в стране началось отторжение к нему))Ты же усиленно делаешь всё,чтобы те кто выступает тут за русский язык казались маргиналами))СБУ будет радо)Цитата:НеаРусской культуры и информации ты их уже лешилА учитывая что ты переехал в страну котрая Сейчас ну очень негативно относится к России и где огромная украинская диаспора то детям твоим будет ну не совсем уютно доказывать что то про русский язык))НО учитывая что ты украинец))) то все становится на свои места) Цитата:В казахскийИ он там больше русский выучил по причинам озвученным в ветке ))Английский будет в школе изучатьПравда у него тяга к немецкому особенно после песен рамштайна)Захочет хоть нанайский будет учить третьим если интересноА твои дети с русским языком не пригодны будут)Цитата:ХмИнтересная логикаДумаете я на любой вопрос поднимаемый тут,сразу же бегу в интернет смотреть о чем речь?))А то что я до этого уже читал и Тойнби и Ильина чтобы уметь уесть вату вы не учитываете?))Цитата:Такое же как ты)Он украинецТы украинецИли чето не так?))