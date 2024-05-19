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≡ Паводки в Казахстане: о ситуации рассказали в МЧС
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49211
Паводки в Казахстане: о ситуации рассказали в МЧС
Отправлено: 19.05.24 - 16:14
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В свои дома эвакуированные 61 348 человек, в пунктах временного размещения остаются 5 460 человек. Отведено и откачано порядка 22,4 миллиона кубометров талой воды из 11 319 частных жилых домов и 3 593 дворовых территорий.


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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38230
Re: Паводки в Казахстане: о ситуации рассказали в МЧС
Отправлено: 19.05.24 - 16:14
#1
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Ну и митинг в Кульсарах, где государство хочет кинуть жителей, из за своей беспечности..


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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1243
Re: Паводки в Казахстане: о ситуации рассказали в МЧС
Отправлено: 19.05.24 - 16:24
#2
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Цитата:
111:
Ну и митинг в Кульсарах, где государство хочет кинуть жителей, из за своей беспечности..

.....это всё западная пропаганда ....разве их ещё не запретили и не заблокировали давно пора...
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38230
Паводки в Казахстане: о ситуации рассказали в МЧС
Отправлено: 19.05.24 - 16:28
#3
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
это всё западная пропаганда .

То есть ни чего не делала, мосты, дамбы, еще много чего, западная пропаганда?
Это она нам сказала на крен ничего не надо строить и не принимать лесятилетиями противопаводковые меры?
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1243
Re: Паводки в Казахстане: о ситуации рассказали в МЧС
Отправлено: 19.05.24 - 17:06
#4
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Цитата:
111:
То есть ни чего не делала, мосты, дамбы, еще много чего, западная пропаганда? Это она нам сказала на крен ничего не надо строить и не принимать лесятилетиями противопаводковые меры?

....да и ещё раз да они захотели чтобы межили по западным лекалам так пущай помогают нам приезжают спецы,делятся своими новыми технологиями и вместе будим строить мосты дамбы и много чего ещё как ты говорищь,всё это финансируют,а мы им свои ресурсы по мировым ценам,но только не та цена которую они захотят....если нет то досвидос...критикавать могут а помогать не МОЖНА
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38230
Паводки в Казахстане: о ситуации рассказали в МЧС
Отправлено: 19.05.24 - 17:20
#5
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
да и ещё раз да они захотели

То есть янки пришли и сказали нашим акимам, ничего не делать?
А я думал то что наши акимы никакущие и ничего не могущие и вечно пилящие, а вон оно что, они Святые..
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1243
Re: Паводки в Казахстане: о ситуации рассказали в МЧС
Отправлено: 19.05.24 - 20:35
#6
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Цитата:
111:
А я думал то что наши акимы никакущие и ничего не могущие и вечно пилящие, а вон оно что, они Святые..

.......где что распилил ? имена фамилии мы незнаем...

....к лику святых чтоб какого акима причислили не слыхывал если тебе известно скажи...В сочетании с последующим собственным именем слово святой пишется с маленькой буквы....

...
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38230
Паводки в Казахстане: о ситуации рассказали в МЧС
Отправлено: 19.05.24 - 21:02
#7
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
лику святых чтоб какого акима

Ты приезжий?
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
498
Re: Паводки в Казахстане: о ситуации рассказали в МЧС
Отправлено: 19.05.24 - 21:43
#8
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Японцы приедут и всё нам построят. Воткнут чипы в дамбы. Будут консультировать ДЧС. Порядок будет, нам и не снилось.
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