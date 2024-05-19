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Леонид ДЯЧКОВ: Где выучиться на рабочего?
Леонид ДЯЧКОВ: Где выучиться на рабочего?
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49211
Леонид ДЯЧКОВ: Где выучиться на рабочего?
Отправлено: 19.05.24 - 10:51
Вопрос к властям и правительству Республики Казахстан: где можно выучиться рабочей профессии и есть ли сейчас такие учебные заведения? При моей памяти в далекие «плохие» времена рабочая учеба и профессия были почетны, ценились во всех отношениях и зарплате.
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К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 583
Re: Леонид ДЯЧКОВ: Где выучиться на рабочего?
Отправлено: 19.05.24 - 10:51
беда сварщика и вообще "ценного" рабочего заключается в представлении что "бесплатный" кусочек хлеба, квартира, и билет на самолет на самом деле оплачен или его же трудом естественно с процентом, поскольку эта бесплатность должна достаться не только ему,
или исключительно чужим трудом, и в этом случае "ценный" рабочий внезапно превращается в ох....его халявщика.
вообще ценность рабочего должна определяться его профессионализмом а не самим фактом "рабочести". а реально высокопрофессиональный рабочий (и потому действительно справедливо ценный) и сейчас получает больше чем конторские крысы.
или исключительно чужим трудом, и в этом случае "ценный" рабочий внезапно превращается в ох....его халявщика.
вообще ценность рабочего должна определяться его профессионализмом а не самим фактом "рабочести". а реально высокопрофессиональный рабочий (и потому действительно справедливо ценный) и сейчас получает больше чем конторские крысы.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1351
Леонид ДЯЧКОВ: Где выучиться на рабочего?
Отправлено: 19.05.24 - 11:43
Удивляет наивная вера некоторых людей в бесплатность квартир, медицины, образования...
[Исправлено: Skeptic, 19.05.2024 - 12:44]
[Исправлено: Skeptic, 19.05.2024 - 12:44]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 164
Re: Леонид ДЯЧКОВ: Где выучиться на рабочего?
Отправлено: 19.05.24 - 13:02
Автор правильно подметил: не учат в нашем гос-ве рабочим профессиям, например для обслуживания многоквартирных жилых домов: сварщик, руководитель КСК, КСП, ОСИ, ПТ, электрик, слесарь, штукатур и другие. Ведь это очень важно, потому что эти рабочие профессии нужны для обслуживания общего имущества объекта кондоминиума, т.е. жилого дома, где собственники хотели бы за свои деньги проживать комфортно. Гос-во обязано бесплатно обучить людей этим профессиям для того, чтобы сохранить жилой фонд страны, поскольку оно обязалось, указав об этом в Законе о жилищных отношениях!
Re: Леонид ДЯЧКОВ: Где выучиться на рабочего?
Отправлено: 19.05.24 - 13:27
Цитата:
А не помните, сколько та власть, при которой вы помните только хорошее, умертвила казахов геноцидом?
Или пользоваться теми, за чей счет все там было, есть хорошо для вас?
Конечно, были и недостатки при той «плохой» власти. Помню, была такая организация ЛТП, где лечили от тунеядства, алкоголя. Находил
А не помните, сколько та власть, при которой вы помните только хорошее, умертвила казахов геноцидом?
Или пользоваться теми, за чей счет все там было, есть хорошо для вас?
Re: Леонид ДЯЧКОВ: Где выучиться на рабочего?
Отправлено: 19.05.24 - 13:31
Цитата:
Ну вы же поддержали ту перестройку и этот развал той хорошей страны, о которой так говорите.
Хотя всю жизнь были рады СССР.
Интересно, почему?
В начале перестройки ни зарплаты, ни пенсии в 1992 году по полгода не получали, пошел бартер вместо зарплаты, даже обоями, туалетной бумагой.
Ну вы же поддержали ту перестройку и этот развал той хорошей страны, о которой так говорите.
Хотя всю жизнь были рады СССР.
Интересно, почему?
Re: Леонид ДЯЧКОВ: Где выучиться на рабочего?
Отправлено: 19.05.24 - 13:34
Цитата:
От жилого фонда страны государство отказалось, переложив его на плечи жильцов.
Так что оно ничего не обязано делать, лишь пилить бабло на половой краске при закрашивании фассадов этих домов..
абике:
Гос-во обязано бесплатно обучить людей этим профессиям для того, чтобы сохранить жилой фонд страны, по
Гос-во обязано бесплатно обучить людей этим профессиям для того, чтобы сохранить жилой фонд страны, по
От жилого фонда страны государство отказалось, переложив его на плечи жильцов.
Так что оно ничего не обязано делать, лишь пилить бабло на половой краске при закрашивании фассадов этих домов..
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1238
Re: Леонид ДЯЧКОВ: Где выучиться на рабочего?
Отправлено: 19.05.24 - 14:13
Статья какая то... И нашим и вашим. И хорошо было и надо бы пнуть хоть как-то мертвого льва. Но тут Абайка бойко подхватил, вспомнил какой то геноцид, правда Путина в этот раз помянуть забыл. Вечный дежурный по броскам на вентилятор.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1241
Re: Леонид ДЯЧКОВ: Где выучиться на рабочего?
Отправлено: 19.05.24 - 15:21
Цитата:
....Дантист ненаговаривай на Абайку это всё и как всегда Три Кола....
Дантист:
Но тут Абайка бойко подхватил, вспомнил какой то геноцид, правда Путина в этот раз помянуть забыл. Вечный дежурный по броскам на вентилятор.
Но тут Абайка бойко подхватил, вспомнил какой то геноцид, правда Путина в этот раз помянуть забыл. Вечный дежурный по броскам на вентилятор.
....Дантист ненаговаривай на Абайку это всё и как всегда Три Кола....
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 495
Re: Леонид ДЯЧКОВ: Где выучиться на рабочего?
Отправлено: 19.05.24 - 15:42
Цитата:
Да уж. Правнуки рассуждают о времени прадедов. Хорошо рассуждать спустя почти 100 лет. Все умные стали. А оказались бы в то время, то наверно бы жизнь отдали бы, чтобы казахи не голодали. И войну бы выиграли, и все построили, всех выучили, вылечили и никто бы не пострадал...
А по факты - обос.лись бы в первый день (в том времени), без сегодняшнего комфорта и безопасности...
111:
А не помните, сколько та власть, при которой вы помните только хорошее, умертвила казахов геноцидом?
А не помните, сколько та власть, при которой вы помните только хорошее, умертвила казахов геноцидом?
Да уж. Правнуки рассуждают о времени прадедов. Хорошо рассуждать спустя почти 100 лет. Все умные стали. А оказались бы в то время, то наверно бы жизнь отдали бы, чтобы казахи не голодали. И войну бы выиграли, и все построили, всех выучили, вылечили и никто бы не пострадал...
А по факты - обос.лись бы в первый день (в том времени), без сегодняшнего комфорта и безопасности...
Леонид ДЯЧКОВ: Где выучиться на рабочего?
Отправлено: 19.05.24 - 15:44
Цитата:
Именно то, что эти деды заложили, именно то и получили и ныть о том, что они ни крена не делали в то время, контрпродуктивно.
mks2703:
Да уж. Правнуки рассуждают о времени прадедов
Да уж. Правнуки рассуждают о времени прадедов
Именно то, что эти деды заложили, именно то и получили и ныть о том, что они ни крена не делали в то время, контрпродуктивно.
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4462
Re: Леонид ДЯЧКОВ: Где выучиться на рабочего?
Отправлено: 19.05.24 - 15:54
Да, помню "конторские крысы", получив советское высшее образование, имея богатый опыт и знания, получали в 2-3 раза меньше подобных сварщиков, бухавших по выходным и потом лупившим своих домочадцев.
А на сварщиков, электриков и пр. рабочие специальности учат и сейчас.
Не понял, о чём статья...
Вообще заметил, какое предпочтение редакция отдаёт престарелым авторам. Мне уже за 60, но никогда не напишу, как хорошо мне было тогда, в моей молодости! Потому что это - моя молодость, которую я уже прожил и к ней нет возврата.
так же никогда не стану писать, что в СССР было лучше, чем сейчас! Это вообще из области мазохизма!))))
А на сварщиков, электриков и пр. рабочие специальности учат и сейчас.
Не понял, о чём статья...
Вообще заметил, какое предпочтение редакция отдаёт престарелым авторам. Мне уже за 60, но никогда не напишу, как хорошо мне было тогда, в моей молодости! Потому что это - моя молодость, которую я уже прожил и к ней нет возврата.
так же никогда не стану писать, что в СССР было лучше, чем сейчас! Это вообще из области мазохизма!))))
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 495
Re: Леонид ДЯЧКОВ: Где выучиться на рабочего?
Отправлено: 19.05.24 - 15:56
Цитата:
Да речь не о них. К ним то претензий нет. Речь о вас обсуждающих то время...
111:
Именно то, что эти деды заложили, именно то и получили и ныть о том, что они ни крена не делали в то время, контрпродуктивно.
Именно то, что эти деды заложили, именно то и получили и ныть о том, что они ни крена не делали в то время, контрпродуктивно.
Да речь не о них. К ним то претензий нет. Речь о вас обсуждающих то время...
Леонид ДЯЧКОВ: Где выучиться на рабочего?
Отправлено: 19.05.24 - 16:06
Цитата:
Ну статья такая, которая обсуждает, как деду было хорошо тогда, и как сегодня, после того, как он не захотел защищать ту свою Родину, ему в другой стране кажется плохо
Он не понимает причинно следственную связь.
Страну ту, давно разрушили, и не кто то, а все мы сами.
И теперь оказались там, где оказались, и только мы все в ответе за это, мы оказались заложниками того, что верили коммунистам и потом бывшим коммунистам, которые оказались просто ворами.
Теперь надо винить только себя, а не кого то.
mks2703:
Речь о вас обсуждающих то время...
Речь о вас обсуждающих то время...
Ну статья такая, которая обсуждает, как деду было хорошо тогда, и как сегодня, после того, как он не захотел защищать ту свою Родину, ему в другой стране кажется плохо
Он не понимает причинно следственную связь.
Страну ту, давно разрушили, и не кто то, а все мы сами.
И теперь оказались там, где оказались, и только мы все в ответе за это, мы оказались заложниками того, что верили коммунистам и потом бывшим коммунистам, которые оказались просто ворами.
Теперь надо винить только себя, а не кого то.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 23167
Re: Леонид ДЯЧКОВ: Где выучиться на рабочего?
Отправлено: 19.05.24 - 19:15
Нормальная статья, простым языком написана, легко читается. Ставлю лайк
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