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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23167
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.05.24 - 07:41
#6391
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Цитата:
111:
Это Китай.

Люди садятся на стулья, что не так, не пойму? В Китае насильно заставляют на стульях сидеть?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15857
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.05.24 - 13:38
#6392
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Цитата:
maxsaf:
где же ты такое вычитал, грамотей?

А ты не коментруешь ход войны с претензией что вот вот Россия потеряет ещё тысяч пять солдат но возьмёт деревню Пятихатки?))
Цитата:
maxsaf:
Где твой язык был (?),

Нет ты ответь
Ты русофоб или просто косишь под русофоба?
Делаешь вид что за русский язык но своих детей русского языка лишил на всю жизнь и внуков и так далее
Делаешь вид что за русских выступаешь а сам постоянно пугаешь что Россия вот вот нападет на Казахстан что повлечет естественно сотни и тысячи смертей русских как тех так и местных
У меня полное ощущение что ты просто так за Украину латентно выступаешь и чтобы никто не заподозрил иногда пишешь про русский язык))
Но пишешь одно а своими действиями показываешь совсем другое
Русский язык тебе не нужен
России ты хочешь только горя
Русским страданий
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38227
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.05.24 - 13:57
#6393
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Сегодня был хороший бокс.
Это вам не казахский футбол и хоккей, где нас имеют все кто хотят..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38227
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.05.24 - 14:39
#6394
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Красота

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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15857
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.05.24 - 15:52
#6395
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Еслиб этого не было это стоило выдумать


Я только сейчас узнал что в России официально(!) войска отправленные в Африку по линии МО и ГРУ именуются
Внимание,внимание
Сейчас вы упадете

Африканский корпус
Нет ну это уже не совпадение и в российском руководстве просто кто-то умышленно,просто умышленно играет в третий рейх
Это же надо додуматься))
Осталось Хьюго Босс форму заказать для войск))
Страна которая строит из себя правопоиемницу СССР называет свой контенгент в Африке по аналогии с гитлеровскими войсками
Afrika corps.

Президент цитирует обильно фашиста Ильина
Пропагандисты продвигают нац идеологию русского мира
Африканский корпус
Война в Европе
Вот ещё новый перл Путин заявил что на харьковском направлении идёт работа по созданию буфера с Украиной

Бл... Кто-нибудь скажите ему пожалуйста что это слово в слово цель Гитлера в компании 1943-1944 годов когда тот пытаясь затянуть войну создавал на восточном фронте буферные зоны для ограждения красной армии от прихода в Европу
Таким буфером по мнению Гитлера были Украина и белорусь
А у Путина это русские бамбаса и Харькова)
Они буфер для России

История никогда не повторяется-она рифмуется
И очень смешно что она зарифмовалась именно так
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15857
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.05.24 - 16:00
#6396
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Сразу вспомнилось
А зачем вообще Гитлер послал войска в Африку?

А отобрать колонии африканские у Британии и выйти к ближнему востоку в нефтеносные районы

Ресурсы Гитлеру нужны были
Зачем Путин посылает войска в Африку?
Отобрать колонии у Франции и занять ресурсы))

У Гитлера был союз с Японией для которой главная цель войны это занять нефтеносные районы в тихом океане и дать по ушам США
У Путина союзник Китай сейчас у которого цель перерыть торговые пути Сингапура и Тайваня в Европу и дать по ушам США в экономическом плане
Казахстан в этом сюжете где? Ну мы где-то между Швейцарией и Швецией по аналогии
Торгуем, товары шлем но в целом с фигой в кармане))
В переделку мира нам лезть не надо
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38227
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.05.24 - 16:09
#6397
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Цитата:
abaika95:
Африканский корпус

Ну сейчас этот корпус из чернокожих успешно защищает русских в Украине.
Сам не верил, но украинские дроны видео посмотрел, как падают на чернокожих русских.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38227
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.05.24 - 16:26
#6398
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Что то мимо меня прошло то, что какой сильный стал Китай, на фоне слабеющей России.
Не ожидал что так быстро..
В смысле Путин присядет на колени перед ним и начнет там оправдываться за какие то топинамбуры и говяжьи хрящики?


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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23167
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.05.24 - 18:57
#6399
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Цитата:
abaika95:
А ты не коментруешь ход войны с претензией что вот вот Россия потеряет ещё тысяч пять солдат но возьмёт деревню Пятихатки?))

Эм.. нет :lol:

Цитата:
abaika95:
Русский язык тебе не нужен

Ещё как нужен, я на нем с другими украинцами в Канаде разговариваю, особенно в последнее время ;-)

Цитата:
abaika95:
иногда пишешь про русский язык))

Не иногда, а практически всегда, в каждой соответствующей теме, под каждой статьей. Чтобы ты не расслаблялся :lol:

Цитата:
abaika95:
Делаешь вид что за русский язык но своих детей русского языка лишил на всю жизнь и внуков и так далее

Я за доступ к знаниям и информации, и у моих детей он уже обширнее, чем у меня, а вот вы как раз таки своих детей этого лишаете. Ты своего дитя в английский садик отдал или в казахский? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23167
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.05.24 - 18:58
#6400
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Цитата:
111:
Сегодня был хороший бокс.

Кто победил в казахском боксе?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4793
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.05.24 - 19:13
#6401
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Рассуждения Абайки, меня почему то абсолютно не волнуют, как то никакие аргументы его меня не трогают, всё что он говорит, почерпнута из Интернета, для меня это не аргумент, и я не верю , что возможно прочитать, за сутки 12 томов Тоинби, я бы честно читать его не стал, мне как то ближе Розенбаум, хоть он и не философ, а много того ещё, где я не знаю авторов, но мне нравится
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4793
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.05.24 - 19:15
#6402
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Цитата:
maxsaf:

Украинец Усик
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23167
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.05.24 - 19:16
#6403
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Цитата:
saba:
Украинец Усик

Какое отношение он имеет к Казахстану?
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