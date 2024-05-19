Отправлено: - 18:57

abaika95:

А ты не коментруешь ход войны с претензией что вот вот Россия потеряет ещё тысяч пять солдат но возьмёт деревню Пятихатки?))

abaika95:

Русский язык тебе не нужен

abaika95:

иногда пишешь про русский язык))

abaika95:

Делаешь вид что за русский язык но своих детей русского языка лишил на всю жизнь и внуков и так далее

Цитата:Эм.. нетЦитата:Ещё как нужен, я на нем с другими украинцами в Канаде разговариваю, особенно в последнее времяЦитата:Не иногда, а практически всегда, в каждой соответствующей теме, под каждой статьей. Чтобы ты не расслаблялсяЦитата:Я за доступ к знаниям и информации, и у моих детей он уже обширнее, чем у меня, а вот вы как раз таки своих детей этого лишаете. Ты своего дитя в английский садик отдал или в казахский?