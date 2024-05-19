А ты не коментруешь ход войны с претензией что вот вот Россия потеряет ещё тысяч пять солдат но возьмёт деревню Пятихатки?)) Цитата:
maxsaf: Где твой язык был (?),
Нет ты ответь Ты русофоб или просто косишь под русофоба? Делаешь вид что за русский язык но своих детей русского языка лишил на всю жизнь и внуков и так далее Делаешь вид что за русских выступаешь а сам постоянно пугаешь что Россия вот вот нападет на Казахстан что повлечет естественно сотни и тысячи смертей русских как тех так и местных У меня полное ощущение что ты просто так за Украину латентно выступаешь и чтобы никто не заподозрил иногда пишешь про русский язык)) Но пишешь одно а своими действиями показываешь совсем другое Русский язык тебе не нужен России ты хочешь только горя Русским страданий
Я только сейчас узнал что в России официально(!) войска отправленные в Африку по линии МО и ГРУ именуются Внимание,внимание Сейчас вы упадете
Африканский корпус Нет ну это уже не совпадение и в российском руководстве просто кто-то умышленно,просто умышленно играет в третий рейх Это же надо додуматься)) Осталось Хьюго Босс форму заказать для войск)) Страна которая строит из себя правопоиемницу СССР называет свой контенгент в Африке по аналогии с гитлеровскими войсками Afrika corps.
Президент цитирует обильно фашиста Ильина Пропагандисты продвигают нац идеологию русского мира Африканский корпус Война в Европе Вот ещё новый перл Путин заявил что на харьковском направлении идёт работа по созданию буфера с Украиной
Бл... Кто-нибудь скажите ему пожалуйста что это слово в слово цель Гитлера в компании 1943-1944 годов когда тот пытаясь затянуть войну создавал на восточном фронте буферные зоны для ограждения красной армии от прихода в Европу Таким буфером по мнению Гитлера были Украина и белорусь А у Путина это русские бамбаса и Харькова) Они буфер для России
История никогда не повторяется-она рифмуется И очень смешно что она зарифмовалась именно так
Сразу вспомнилось А зачем вообще Гитлер послал войска в Африку?
А отобрать колонии африканские у Британии и выйти к ближнему востоку в нефтеносные районы
Ресурсы Гитлеру нужны были Зачем Путин посылает войска в Африку? Отобрать колонии у Франции и занять ресурсы))
У Гитлера был союз с Японией для которой главная цель войны это занять нефтеносные районы в тихом океане и дать по ушам США У Путина союзник Китай сейчас у которого цель перерыть торговые пути Сингапура и Тайваня в Европу и дать по ушам США в экономическом плане Казахстан в этом сюжете где? Ну мы где-то между Швейцарией и Швецией по аналогии Торгуем, товары шлем но в целом с фигой в кармане)) В переделку мира нам лезть не надо
Что то мимо меня прошло то, что какой сильный стал Китай, на фоне слабеющей России. Не ожидал что так быстро.. В смысле Путин присядет на колени перед ним и начнет там оправдываться за какие то топинамбуры и говяжьи хрящики?
Рассуждения Абайки, меня почему то абсолютно не волнуют, как то никакие аргументы его меня не трогают, всё что он говорит, почерпнута из Интернета, для меня это не аргумент, и я не верю , что возможно прочитать, за сутки 12 томов Тоинби, я бы честно читать его не стал, мне как то ближе Розенбаум, хоть он и не философ, а много того ещё, где я не знаю авторов, но мне нравится
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