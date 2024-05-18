Re: Что не так со школьным питанием в Казахстане и что с этим...

Отправлено: - 16:57

Такой подход принят в ряде передовых стран и рекомендуется международными организациями, такими как FAO/ООН. Его принятие предоставило бы больше свободы в приготовлении школьной пищи.



.....в ста метрах от меня Беруфшулле т.е. как сеодня Лицей или в прошлом ПТУ никакой там столовой нет напротив этого учебногозаведения построили Бюргеркинг так они решили проблему с питанием...

...школьники берут с собой бетерброды...