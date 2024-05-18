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≡ Что не так со школьным питанием в Казахстане и что с этим делать
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49211
Что не так со школьным питанием в Казахстане и что с этим делать
Отправлено: 18.05.24 - 18:57
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"Чтобы "вместиться" в бюджет и при этом достаточно заработать, поставщики школьного питания нередко приобретают продукты сомнительного качества. Неудивительно поэтому, что такая пища не устраивает современных школьников", - отмечает ученый.
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1306
Re: Что не так со школьным питанием в Казахстане и что с этим...
Отправлено: 18.05.24 - 18:57
#1
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опять Советский Союз виноват
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1240
Re: Что не так со школьным питанием в Казахстане и что с этим...
Отправлено: 19.05.24 - 16:57
#2
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Такой подход принят в ряде передовых стран и рекомендуется международными организациями, такими как FAO/ООН. Его принятие предоставило бы больше свободы в приготовлении школьной пищи.

.....в ста метрах от меня Беруфшулле т.е. как сеодня Лицей или в прошлом ПТУ никакой там столовой нет напротив этого учебногозаведения построили Бюргеркинг так они решили проблему с питанием...
...школьники берут с собой бетерброды...
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