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≡ Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком обучения, рассказали на брифинге в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49211
Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком обучения, рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 16.05.24 - 09:43
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Вопрос по обращениям читателей корреспондент «НГ» задал 15 мая на брифинге в РСК, посвященном итогам учебного года. Костанайцы беспокоятся, что в этом году не будут принимать детей 2-3 лет в группы с русским языком обучения.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15857
Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком обучения, рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 18.05.24 - 12:11
#45
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Цитата:
maxsaf:
Был реальный риск в один из этих садов попасть Тут же выбирают только между первым и вторым вариантом, но есть ещё и третий

Ага тут выбор был отдать либо в русскую группу либо в казахскую
В Канаде же выбор между английской,французской и какой ещё? Пакистанской?))
Ты при этом патриот России и любитель русского языка лишил дочку обучения на русском языке и увез ее туда где обязательно нужно владеть английским а русский нафиг нигде не нужен))
Патриоты России они такие вот))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15857
Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком обучения, рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 18.05.24 - 12:20
#46
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Цитата:
Местный:
это хорошо, что наконец то тебе стало понятно.

Плохо что до тебя так и не дошло ничего)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38227
Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком обучения, рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 18.05.24 - 12:47
#47
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Цитата:
abaika95:
В Канаде же выбор между английской,французской и какой ещё? Пакистанской?

Наверно имеется в виду гендерно нейтральный, еле вспомнил это слово..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23163
Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком обучения, рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 18.05.24 - 23:57
#48
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Цитата:
abaika95:
Ага тут выбор был отдать либо в русскую группу либо в казахскую

Пока есть выбор. За это и волнуются костанайцы - выбора может и не быть.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23163
Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком обучения, рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 18.05.24 - 23:59
#49
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Цитата:
111:
Наверно имеется в виду гендерно нейтральный, еле вспомнил это слово..

Завидовать не нужно, нужно скакать - тогда и у вас такие появятся, в обязательном порядке :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15857
Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком обучения, рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 19.05.24 - 02:17
#50
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Цитата:
maxsaf:
Пока есть выбор. За это и волнуются костанайцы - выбора может и не быть.

Ну ладно костанайцы волнуются
А ты то что?))
Лишил выбора своих детей
Умышленно отменив им жизнь на русском языке)
И что то ещё хочешь тут))
Цитата:
maxsaf:
Завидовать не нужно, нужно скакать - тогда и у вас такие появятся, в обязательном порядке

А что ты скакал в Канаде чтобы у вас появились гендерное разнообразие? А что тогда возмущаешся?)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38227
Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком обучения, рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 19.05.24 - 15:42
#51
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Цитата:
maxsaf:
Завидовать не нужно, нужно скакать - тогда и у вас такие появятся, в обязательном порядке

Да кто против, чтобы у детей геев и лесбиянок были свои садики..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38227
Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком обучения, рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 19.05.24 - 16:45
#52
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Вот тут вроде немного подробней


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38227
Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком обучения, рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 19.05.24 - 16:52
#53
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Как видим огромный отрыв русских садов 329 против казахский где всего 181 группа.
Вой по видимому начали провокаторы и казахофобы.

[Исправлено: 111, 19.05.2024 - 17:52]
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