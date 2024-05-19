Флуд и оффтопик (часть 8)

Отправлено: - 15:52

Еслиб этого не было это стоило выдумать





Я только сейчас узнал что в России официально(!) войска отправленные в Африку по линии МО и ГРУ именуются

Внимание,внимание

Сейчас вы упадете



Африканский корпус

Нет ну это уже не совпадение и в российском руководстве просто кто-то умышленно,просто умышленно играет в третий рейх

Это же надо додуматься))

Осталось Хьюго Босс форму заказать для войск))

Страна которая строит из себя правопоиемницу СССР называет свой контенгент в Африке по аналогии с гитлеровскими войсками

Afrika corps.



Президент цитирует обильно фашиста Ильина

Пропагандисты продвигают нац идеологию русского мира

Африканский корпус

Война в Европе

Вот ещё новый перл Путин заявил что на харьковском направлении идёт работа по созданию буфера с Украиной



Бл... Кто-нибудь скажите ему пожалуйста что это слово в слово цель Гитлера в компании 1943-1944 годов когда тот пытаясь затянуть войну создавал на восточном фронте буферные зоны для ограждения красной армии от прихода в Европу

Таким буфером по мнению Гитлера были Украина и белорусь

А у Путина это русские бамбаса и Харькова)

Они буфер для России



История никогда не повторяется-она рифмуется

И очень смешно что она зарифмовалась именно так