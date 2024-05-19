Отправлено: - 13:27

Конечно, были и недостатки при той «плохой» власти. Помню, была такая организация ЛТП, где лечили от тунеядства, алкоголя. Находил

Цитата:А не помните, сколько та власть, при которой вы помните только хорошее, умертвила казахов геноцидом?Или пользоваться теми, за чей счет все там было, есть хорошо для вас?