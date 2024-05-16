Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Юрий БОНДАРЕНКО: Капканы практицизма и свободного мышления
Юрий БОНДАРЕНКО: Капканы практицизма и свободного мышления
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49210
Юрий БОНДАРЕНКО: Капканы практицизма и свободного мышления
Отправлено: 16.05.24 - 13:28
Кандидат философских наук - о том, к чему может привести атака на кафедры философии в вузах
В конце учебного года многие задумываются над тем, куда же движется наше образование, где оно тащит на себе ненужный балласт, а где чего-то не хватает и причем самого необходимого.
Читать статью
В конце учебного года многие задумываются над тем, куда же движется наше образование, где оно тащит на себе ненужный балласт, а где чего-то не хватает и причем самого необходимого.
Читать статью
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Капканы практицизма и свободного мышления
Отправлено: 17.05.24 - 23:56
Цитата:
....Кайрат скорее всего не в курсе но чтобы ОДКБ оказали помощь Армении самой следовало первым делом признать Карабах....
....как страны ОДКБ будут оказывать помощь не своему члену и на каком основании?Цитата:
....я ещё раз спрашиваю Кайрат еропейцы граждане хотят нищебродов в свою семью ?
....Болгария,Румыни,прибалтика едут работать в экономически развитые страны европы,а это конкуренты местному населению. Я думаю тебе не понравится если приедет человек из другого региона или страны и займёт твоё место....просто напросто он продаст себя дешевле...
....начальник вызовит тебя и скажет Кайрат в ваших услугах мы больше ненуждаемся...
Kairat stayer:
Армения 9 мая 2024 года, официально отказалась от финансирования ОДКБ, но не вышла из его состава, причина не оказание помощи в конфликте с Азербайджаном.
Армения 9 мая 2024 года, официально отказалась от финансирования ОДКБ, но не вышла из его состава, причина не оказание помощи в конфликте с Азербайджаном.
....Кайрат скорее всего не в курсе но чтобы ОДКБ оказали помощь Армении самой следовало первым делом признать Карабах....
....как страны ОДКБ будут оказывать помощь не своему члену и на каком основании?Цитата:
Kairat stayer:
Армения и Грузия бедные и экономически слабые страны. В основном молодёжь вышла на пикеты, демонстраций, которые поддерживают европейские ценности и хотят интегрироваться с Европой, это их выбор и им жить там.
Армения и Грузия бедные и экономически слабые страны. В основном молодёжь вышла на пикеты, демонстраций, которые поддерживают европейские ценности и хотят интегрироваться с Европой, это их выбор и им жить там.
....я ещё раз спрашиваю Кайрат еропейцы граждане хотят нищебродов в свою семью ?
....Болгария,Румыни,прибалтика едут работать в экономически развитые страны европы,а это конкуренты местному населению. Я думаю тебе не понравится если приедет человек из другого региона или страны и займёт твоё место....просто напросто он продаст себя дешевле...
....начальник вызовит тебя и скажет Кайрат в ваших услугах мы больше ненуждаемся...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15855
Юрий БОНДАРЕНКО: Капканы практицизма и свободного мышления
Отправлено: 18.05.24 - 12:28
Цитата:
Да но юрист потом становится юристом где-нибудь в фирме,может быть полиции или суде
Экономист-банкиром, продажником или бухгалтером
А философ? Где все выпускники философии? В Макдональдсе заказы принимают?
Карачун:
как же!? в философы отправляют людей, что не научились говорить до вуза. равно как в экономисты - считать, в юристы - читать. исправляют огрехи общего среднего образования.
как же!? в философы отправляют людей, что не научились говорить до вуза. равно как в экономисты - считать, в юристы - читать. исправляют огрехи общего среднего образования.
Да но юрист потом становится юристом где-нибудь в фирме,может быть полиции или суде
Экономист-банкиром, продажником или бухгалтером
А философ? Где все выпускники философии? В Макдональдсе заказы принимают?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15855
Юрий БОНДАРЕНКО: Капканы практицизма и свободного мышления
Отправлено: 18.05.24 - 12:36
Цитата:
Восточная Европа для цельной Европы выступает за ресурсную базу в том числе человеческую
Европейцы поняли что вместо арабов на стройки лучше присоединить близких по культуре и иногда языку румын и болгар чтобы те пахали на благо великой Германии и Франции (основное ядро ЕС)
Но болгары и румыны кончились
Пришлось массово завозить и арабов,турков с африканцами
Тот же процесс происходит в России с завозом таджиков
В США с мексиканцами
Проблема в том что первая волна мигрантов-работает
вторая уже паразитирует на местных
А третья пытается замещать местных на их уже местах,качая при этом права.
Они же уже получили гражданство,почему нет?
Для этого запад придумал новую этику и политику толерантности
Политикам и олигархату нужны лояльные избиратели и рабочие на их стройках
А для местных льется пропаганда про многонациональность, принятие и дружбу))
Поэтому все терпят убийства,изнасилования и этническую преступность
Иначе в Германии уже давно бы печи запылали
родом из Шанхая2022:
Болгария,Румыни,прибалтика едут работать в экономически развитые страны европы,а это конкуренты местному населению. Я думаю тебе не понравится если приедет человек из другого региона или страны и займёт твоё место....просто напросто он продаст себя дешевле...
Болгария,Румыни,прибалтика едут работать в экономически развитые страны европы,а это конкуренты местному населению. Я думаю тебе не понравится если приедет человек из другого региона или страны и займёт твоё место....просто напросто он продаст себя дешевле...
Восточная Европа для цельной Европы выступает за ресурсную базу в том числе человеческую
Европейцы поняли что вместо арабов на стройки лучше присоединить близких по культуре и иногда языку румын и болгар чтобы те пахали на благо великой Германии и Франции (основное ядро ЕС)
Но болгары и румыны кончились
Пришлось массово завозить и арабов,турков с африканцами
Тот же процесс происходит в России с завозом таджиков
В США с мексиканцами
Проблема в том что первая волна мигрантов-работает
вторая уже паразитирует на местных
А третья пытается замещать местных на их уже местах,качая при этом права.
Они же уже получили гражданство,почему нет?
Для этого запад придумал новую этику и политику толерантности
Политикам и олигархату нужны лояльные избиратели и рабочие на их стройках
А для местных льется пропаганда про многонациональность, принятие и дружбу))
Поэтому все терпят убийства,изнасилования и этническую преступность
Иначе в Германии уже давно бы печи запылали
Юрий БОНДАРЕНКО: Капканы практицизма и свободного мышления
Отправлено: 18.05.24 - 13:15
Цитата:
Уже не важно, недавно в Алматы закончились двухсторонние переговоры между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. Прораработаны вопросы установления мира и межгосударственных отношений между странами, делимитацию границы будут осуществлять, в дальнейшем отдельные разногласия будут решать путем аналогичных переговоров.
родом из Шанхая2022:
....Кайрат скорее всего не в курсе но чтобы ОДКБ оказали помощь Армении самой следовало первым делом признать Карабах.... ....как страны ОДКБ будут оказывать помощь не своему члену и на каком основании?
....Кайрат скорее всего не в курсе но чтобы ОДКБ оказали помощь Армении самой следовало первым делом признать Карабах.... ....как страны ОДКБ будут оказывать помощь не своему члену и на каком основании?
Уже не важно, недавно в Алматы закончились двухсторонние переговоры между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. Прораработаны вопросы установления мира и межгосударственных отношений между странами, делимитацию границы будут осуществлять, в дальнейшем отдельные разногласия будут решать путем аналогичных переговоров.
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Капканы практицизма и свободного мышления
Отправлено: 18.05.24 - 16:27
Цитата:
....проще сказать Азербайджан победил в том многолетнем противостоянии,в то время когда в Армении власть делили и думали с кем дружить Алиев силы набирал вот и результат....Слава Богу что всё это кончилось малой кровью...
Kairat stayer:
Уже не важно, недавно в Алматы закончились двухсторонние переговоры между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана.
Уже не важно, недавно в Алматы закончились двухсторонние переговоры между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана.
....проще сказать Азербайджан победил в том многолетнем противостоянии,в то время когда в Армении власть делили и думали с кем дружить Алиев силы набирал вот и результат....Слава Богу что всё это кончилось малой кровью...
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Капканы практицизма и свободного мышления
Отправлено: 18.05.24 - 16:41
Цитата:
.....ну ты не приувеличивай до печей не дойдёт они если знаешь покупают наши энергоресурсы,да и закон не позваляет пропаганду нацизма штраф и тюрма до трёх лет..
...вот у нас на клубнике где я сейчас работаю румыны,болгары,молдоване с румыскими паспортами и я казах работаем живём дружно.
abaika95:
Поэтому все терпят убийства,изнасилования и этническую преступность Иначе в Германии уже давно бы печи запылали
Поэтому все терпят убийства,изнасилования и этническую преступность Иначе в Германии уже давно бы печи запылали
.....ну ты не приувеличивай до печей не дойдёт они если знаешь покупают наши энергоресурсы,да и закон не позваляет пропаганду нацизма штраф и тюрма до трёх лет..
...вот у нас на клубнике где я сейчас работаю румыны,болгары,молдоване с румыскими паспортами и я казах работаем живём дружно.
Юрий БОНДАРЕНКО: Капканы практицизма и свободного мышления
Отправлено: 19.05.24 - 08:19
Цитата:
Следующий этап, чтобы с помощью Бога и Еврокомиссии, Грузия и Армения вошли в состав Евросоюза (ЕС), а Украина как неоднократно говорил госсекретарь США Э.Блинкин в ЕС и НАТО. Аминь - да буде так! (Пусть будет так) .
родом из Шанхая2022:
Слава Богу что всё это кончилось малой кровью...
Слава Богу что всё это кончилось малой кровью...
Следующий этап, чтобы с помощью Бога и Еврокомиссии, Грузия и Армения вошли в состав Евросоюза (ЕС), а Украина как неоднократно говорил госсекретарь США Э.Блинкин в ЕС и НАТО. Аминь - да буде так! (Пусть будет так) .
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 583
Юрий БОНДАРЕНКО: Капканы практицизма и свободного мышления
Отправлено: 19.05.24 - 10:16
Цитата:
уууу! эти, вопреки поговорке, и в п.... и в красную армию. у них же в качестве побочного эффекта умение правильно задавать вопросы. а правильно задаваемые вопросы сокращают время на обучение любому другому навыку, будь то бухгалтерия или та же юриспруденция процентов на 80-90.
abaika95:
А философ? Где все выпускники философии?
А философ? Где все выпускники философии?
уууу! эти, вопреки поговорке, и в п.... и в красную армию. у них же в качестве побочного эффекта умение правильно задавать вопросы. а правильно задаваемые вопросы сокращают время на обучение любому другому навыку, будь то бухгалтерия или та же юриспруденция процентов на 80-90.
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 491
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Капканы практицизма и свободного мышления
Отправлено: 19.05.24 - 10:59
Мы все по жизни - философы... Иначе бы не философствовали здесь на сайте...
Только одни на "это дело" учатся, другие доходят "своим умом" - как получится.
Философия помогла развитию религий, демократии и точных физических наук. Философия как "темная материя" сидящая в каждом из нас и помогающая нам по жизни...
Только одни на "это дело" учатся, другие доходят "своим умом" - как получится.
Философия помогла развитию религий, демократии и точных физических наук. Философия как "темная материя" сидящая в каждом из нас и помогающая нам по жизни...
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Капканы практицизма и свободного мышления
Отправлено: 19.05.24 - 11:29
Цитата:
----А мне нравится --**Со .... ... , да в калашный ряд .**
mks2703:
Поговорка есть такая - "Кто о чём, а кто-то о бане".
Поговорка есть такая - "Кто о чём, а кто-то о бане".
----А мне нравится --**Со .... ... , да в калашный ряд .**
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Капканы практицизма и свободного мышления
Отправлено: 19.05.24 - 11:41
Цитата:
---насколько помню , турки ещё после второй мировой массово в ФРГ приехали . Может ошибаюсь .Арабы и африканцы во Францию - когда их колонии стали независимы - это 60ые года . А вот болгар и румын не могли кончится , потому что они было тогда соцстранами .
abaika95:
Но болгары и румыны кончились Пришлось массово завозить и арабов,турков с африканцами
Но болгары и румыны кончились Пришлось массово завозить и арабов,турков с африканцами
---насколько помню , турки ещё после второй мировой массово в ФРГ приехали . Может ошибаюсь .Арабы и африканцы во Францию - когда их колонии стали независимы - это 60ые года . А вот болгар и румын не могли кончится , потому что они было тогда соцстранами .
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15855
Юрий БОНДАРЕНКО: Капканы практицизма и свободного мышления
Отправлено: 19.05.24 - 13:44
Цитата:
Закон не позволяет
Но печи могут запылать и без нацизма
Долго что-ли)
Цитата:
Болгары и румыны уже в нулевые кончились так как в целом поняли что такое западная Европа
И с 10ых активно начался новый завоз арабов,персов,африканцев и турок во Францию и Германию, иногда в Скандинавию
К слову попадают они туда через Италию, Грецию и Испанию но в этих странах не остаются))
Хотя казалось бы такой же климат, такие же почти по духу люди
Но нет
Испанцы и итальянцы ну не совсем любят приезжих
А немцы и французы терпят
Парадокс
Одна страна изобрела нацизм другая шовинизм а теперь самые толерантные на свете))
родом из Шанхая2022:
да и закон не позваляет пропаганду нацизма штраф и тюрма до трёх лет
да и закон не позваляет пропаганду нацизма штраф и тюрма до трёх лет
Закон не позволяет
Но печи могут запылать и без нацизма
Долго что-ли)
Цитата:
Гога:
насколько помню , турки ещё после второй мировой массово в ФРГ приехали . Может ошибаюсь .Арабы и африканцы во Францию - когда их колонии стали независимы - это 60ые года . А вот болгар и румын не могли кончится , потому что они было тогда соцстранами .
насколько помню , турки ещё после второй мировой массово в ФРГ приехали . Может ошибаюсь .Арабы и африканцы во Францию - когда их колонии стали независимы - это 60ые года . А вот болгар и румын не могли кончится , потому что они было тогда соцстранами .
Болгары и румыны уже в нулевые кончились так как в целом поняли что такое западная Европа
И с 10ых активно начался новый завоз арабов,персов,африканцев и турок во Францию и Германию, иногда в Скандинавию
К слову попадают они туда через Италию, Грецию и Испанию но в этих странах не остаются))
Хотя казалось бы такой же климат, такие же почти по духу люди
Но нет
Испанцы и итальянцы ну не совсем любят приезжих
А немцы и французы терпят
Парадокс
Одна страна изобрела нацизм другая шовинизм а теперь самые толерантные на свете))
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Капканы практицизма и свободного мышления
Отправлено: 19.05.24 - 14:37
Цитата:
.....насчёт Всевышнего не могу сказать потому что не ведаю а вот Грузии и Армении показали мороковку и они за ней следуют...только Грузия свернула с этой дорожки....ненадо лезть вперёд батьки в пекло...Турцию сколько уже принимают в этот союз хотя член НАТО.
Kairat stayer:
Следующий этап, чтобы с помощью Бога и Еврокомиссии, Грузия и Армения вошли в состав Евросоюза (ЕС)
Следующий этап, чтобы с помощью Бога и Еврокомиссии, Грузия и Армения вошли в состав Евросоюза (ЕС)
.....насчёт Всевышнего не могу сказать потому что не ведаю а вот Грузии и Армении показали мороковку и они за ней следуют...только Грузия свернула с этой дорожки....ненадо лезть вперёд батьки в пекло...Турцию сколько уже принимают в этот союз хотя член НАТО.
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Капканы практицизма и свободного мышления
Отправлено: 19.05.24 - 14:49
Цитата:
....да Гога турки приехали в Рурскую область это города такие как Оберхаузен,Гелзенкирхен,Бохум,Ессен,Дортмунд,Камен,Беркамен где добывали уголь,Дуисбург это сталь то есть Тюссен Крупп где производилась и производится сталь,турки на этом вредном, тяжёлом производстве работали и работают....
Гога:
---насколько помню , турки ещё после второй мировой массово в ФРГ приехали .
---насколько помню , турки ещё после второй мировой массово в ФРГ приехали .
....да Гога турки приехали в Рурскую область это города такие как Оберхаузен,Гелзенкирхен,Бохум,Ессен,Дортмунд,Камен,Беркамен где добывали уголь,Дуисбург это сталь то есть Тюссен Крупп где производилась и производится сталь,турки на этом вредном, тяжёлом производстве работали и работают....
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Капканы практицизма и свободного мышления
Отправлено: 19.05.24 - 15:11
Цитата:
.....ты забыл упомянуть последних что они учат как нужно жить других....блокода Ленинграда,27мил. советских граждан,кто главные спонсора Гитлера Форд,дженирал моторс,английские банки....
abaika95:
Но нет Испанцы и итальянцы ну не совсем любят приезжих А немцы и французы терпят Парадокс Одна стран
Но нет Испанцы и итальянцы ну не совсем любят приезжих А немцы и французы терпят Парадокс Одна стран
.....ты забыл упомянуть последних что они учат как нужно жить других....блокода Ленинграда,27мил. советских граждан,кто главные спонсора Гитлера Форд,дженирал моторс,английские банки....
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 87, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 87
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать