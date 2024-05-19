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Леонид ДЯЧКОВ: Где выучиться на рабочего?
Леонид ДЯЧКОВ: Где выучиться на рабочего?
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49210
Леонид ДЯЧКОВ: Где выучиться на рабочего?
Отправлено: 19.05.24 - 10:51
Вопрос к властям и правительству Республики Казахстан: где можно выучиться рабочей профессии и есть ли сейчас такие учебные заведения? При моей памяти в далекие «плохие» времена рабочая учеба и профессия были почетны, ценились во всех отношениях и зарплате.
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К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 583
Re: Леонид ДЯЧКОВ: Где выучиться на рабочего?
Отправлено: 19.05.24 - 10:51
беда сварщика и вообще "ценного" рабочего заключается в представлении что "бесплатный" кусочек хлеба, квартира, и билет на самолет на самом деле оплачен или его же трудом естественно с процентом, поскольку эта бесплатность должна достаться не только ему,
или исключительно чужим трудом, и в этом случае "ценный" рабочий внезапно превращается в ох....его халявщика.
вообще ценность рабочего должна определяться его профессионализмом а не самим фактом "рабочести". а реально высокопрофессиональный рабочий (и потому действительно справедливо ценный) и сейчас получает больше чем конторские крысы.
или исключительно чужим трудом, и в этом случае "ценный" рабочий внезапно превращается в ох....его халявщика.
вообще ценность рабочего должна определяться его профессионализмом а не самим фактом "рабочести". а реально высокопрофессиональный рабочий (и потому действительно справедливо ценный) и сейчас получает больше чем конторские крысы.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1351
Леонид ДЯЧКОВ: Где выучиться на рабочего?
Отправлено: 19.05.24 - 11:43
Удивляет наивная вера некоторых людей в бесплатность квартир, медицины, образования...
[Исправлено: Skeptic, 19.05.2024 - 12:44]
[Исправлено: Skeptic, 19.05.2024 - 12:44]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 164
Re: Леонид ДЯЧКОВ: Где выучиться на рабочего?
Отправлено: 19.05.24 - 13:02
Автор правильно подметил: не учат в нашем гос-ве рабочим профессиям, например для обслуживания многоквартирных жилых домов: сварщик, руководитель КСК, КСП, ОСИ, ПТ, электрик, слесарь, штукатур и другие. Ведь это очень важно, потому что эти рабочие профессии нужны для обслуживания общего имущества объекта кондоминиума, т.е. жилого дома, где собственники хотели бы за свои деньги проживать комфортно. Гос-во обязано бесплатно обучить людей этим профессиям для того, чтобы сохранить жилой фонд страны, поскольку оно обязалось, указав об этом в Законе о жилищных отношениях!
Re: Леонид ДЯЧКОВ: Где выучиться на рабочего?
Отправлено: 19.05.24 - 13:27
Цитата:
А не помните, сколько та власть, при которой вы помните только хорошее, умертвила казахов геноцидом?
Или пользоваться теми, за чей счет все там было, есть хорошо для вас?
Конечно, были и недостатки при той «плохой» власти. Помню, была такая организация ЛТП, где лечили от тунеядства, алкоголя. Находил
А не помните, сколько та власть, при которой вы помните только хорошее, умертвила казахов геноцидом?
Или пользоваться теми, за чей счет все там было, есть хорошо для вас?
Re: Леонид ДЯЧКОВ: Где выучиться на рабочего?
Отправлено: 19.05.24 - 13:31
Цитата:
Ну вы же поддержали ту перестройку и этот развал той хорошей страны, о которой так говорите.
Хотя всю жизнь были рады СССР.
Интересно, почему?
В начале перестройки ни зарплаты, ни пенсии в 1992 году по полгода не получали, пошел бартер вместо зарплаты, даже обоями, туалетной бумагой.
Ну вы же поддержали ту перестройку и этот развал той хорошей страны, о которой так говорите.
Хотя всю жизнь были рады СССР.
Интересно, почему?
Re: Леонид ДЯЧКОВ: Где выучиться на рабочего?
Отправлено: 19.05.24 - 13:34
Цитата:
От жилого фонда страны государство отказалось, переложив его на плечи жильцов.
Так что оно ничего не обязано делать, лишь пилить бабло на половой краске при закрашивании фассадов этих домов..
абике:
Гос-во обязано бесплатно обучить людей этим профессиям для того, чтобы сохранить жилой фонд страны, по
Гос-во обязано бесплатно обучить людей этим профессиям для того, чтобы сохранить жилой фонд страны, по
От жилого фонда страны государство отказалось, переложив его на плечи жильцов.
Так что оно ничего не обязано делать, лишь пилить бабло на половой краске при закрашивании фассадов этих домов..
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1238
Re: Леонид ДЯЧКОВ: Где выучиться на рабочего?
Отправлено: 19.05.24 - 14:13
Статья какая то... И нашим и вашим. И хорошо было и надо бы пнуть хоть как-то мертвого льва. Но тут Абайка бойко подхватил, вспомнил какой то геноцид, правда Путина в этот раз помянуть забыл. Вечный дежурный по броскам на вентилятор.
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