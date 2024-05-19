Re: Костанайская область рискует остаться без регулярных...

Отправлено: - 15:10

несколько раз ездил на маршрутках или их заменителях типа индрайвер и несколько раз на автобусах. По вопросам безопасности автобусы всегда выигрывали. Там и два водителя и двигаются строго по правилам, что не скажешь про альтернативный вид-маршрутки. Скоростной режим не выдерживают как в населенных пунктах, так и на трассе когда стрелка спидометра доходит до 140, я считаю это уже перебор. На ходу водители отвлекаются на телефонные разговоры. Бывает, что заезжают на свои излюбленные точки, где напиваются бодрящих напитков типа кофе, чтобы не уснуть в пути т.к. по всей видимости вышли на линию не отдохнувшие. Поэтому я предпочитаю ездить автобусом, пусть немного дольше, но гарантированно и спокойно.