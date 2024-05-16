Отправлено: - 23:56

Kairat stayer:

Армения 9 мая 2024 года, официально отказалась от финансирования ОДКБ, но не вышла из его состава, причина не оказание помощи в конфликте с Азербайджаном.

Kairat stayer:

Армения и Грузия бедные и экономически слабые страны. В основном молодёжь вышла на пикеты, демонстраций, которые поддерживают европейские ценности и хотят интегрироваться с Европой, это их выбор и им жить там.

Цитата:....Кайрат скорее всего не в курсе но чтобы ОДКБ оказали помощь Армении самой следовало первым делом признать Карабах........как страны ОДКБ будут оказывать помощь не своему члену и на каком основании?Цитата:....я ещё раз спрашиваю Кайрат еропейцы граждане хотят нищебродов в свою семью ?....Болгария,Румыни,прибалтика едут работать в экономически развитые страны европы,а это конкуренты местному населению. Я думаю тебе не понравится если приедет человек из другого региона или страны и займёт твоё место....просто напросто он продаст себя дешевле.......начальник вызовит тебя и скажет Кайрат в ваших услугах мы больше ненуждаемся...